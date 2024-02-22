Канада до сих пор думает, передавать ли Украине списанные ракеты: министр обороны назвал главную сложность

Канада до сих пор изучает возможность передачи Украине списанных авиаракет класса "воздух-земля" CRV7. В Минобороны страны изучают, насколько полезны для ВСУ эти ракеты и как безопасно их транспортировать.

Об этом заявил министр обороны Канады Билл Блэр. По его словам, главная сложность состоит в том, что ракетам CRV7 уже десятки лет, и они могут быть опасны в транспортировке.

Блэр объяснил, что Канада обдумывала поставки Украине этих переданных на утилизацию ракет еще в начале полномасштабного вторжения РФ. Но "в то время возможности Украины использовать их были крайне ограничены".

"Впрочем, впоследствии мы увидели, что украинцы нашли гениальные способы применения других технологий, в частности дронов, что, возможно, сделает эти боеприпасы полезными для них", – добавил глава канадского Минобороны.

По словам Блэра, сейчас Канада проверяет, пригодны ли списанные ракеты к использованию и транспортировке.

"Мы работаем с украинцами и нашими союзниками, чтобы убедиться, что эти ракеты можно с пользой использовать. Эта работа продолжается настолько быстро, насколько возможно, ведь потребность – насущная", – добавил министр.

Канадские вооруженные силы имеют на вооружении более 83 тысяч ракет CRV7, которые были разработаны в 1980-х годах и считались одними из самых мощных ракет класса "воздух-земля" своего времени. Но до сих пор CRV7 остается одной из самых мощных штурмовых неуправляемых ракет, став де-факто стандартной авиационной ракетой стран Запада (кроме США) и их союзников.

В начале 2000-х годов Канада сняла эти ракеты с вооружения. Три года назад федеральное правительство подписало контракт на их утилизацию.

Министерство обороны Канады сообщило, что рассматривает списанные CRV7 как часть возможного будущего пакета военной помощи, однако не все ракеты имеют боеголовки. Все же Украина призывает Канаду как можно скорее передать ей эти боеприпасы. В этом нас поддерживает и канадская оппозиция.

Напомним, во время дебатов в Палате общин относительно законопроекта об обновлении соглашения о свободной торговли между Канадой и Украиной лидер оппозиции Пьер Пуальевр заявил, что эти ракеты необходимы ВСУ. По словам политика, Украина попросила Канаду пожертвовать CRV7 вместо их уничтожения.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов призвал Канаду передать Украине более 80 тысяч ракет CRV7, которые сейчас находятся на военной базе в Саскачеван и ожидают уничтожения. По его словам, это помогло бы Украине отбиваться от российских войск и сэкономило бы канадским налогоплательщикам расходы по утилизации ракет.

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