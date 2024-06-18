Канада не будет отправлять своих военных инструкторов в Украину: названа причина

Правительство Канады приняло решение пока что не отправлять на территорию Украины своих военных инструкторов для обучения воинов Сил обороны. В стране считают, что для этого не подходящее время.

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Об этом сказал министр обороны Канады Билл Блэр во время общения с журналистами в понедельник, 17 июня, передает издание Reuters. Он отметил, что на встрече глав оборонных ведомств государств НАТО страны Альянса обсудили миссию, которая предусматривает усиление учений украинских военных.

"Было обсуждение миссии НАТО по усилению подготовки. В настоящее время обстоятельства не позволяют, на мой взгляд, размещать канадских инструкторов в Украине. Думаю, что существует вполне понятная обеспокоенность по поводу расширения учебной миссии в Украине", – сказал Блэр.

Издание напомнило, что с 2015 года Канада помогла подготовить более 40 тысяч военных Вооруженных сил Украины. Незадолго до начала полномасштабного вторжения России в Украину, страна вывела свой учебный контингент из западных регионов Украины. Инструкторы переехали в Великобританию и Польшу, чтобы возобновить работу с украинскими войсками.

Ранее министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что ее страна не будет отправлять в Украину своих инструкторов. Там не считают это необходимостью, так как географически наша страна находится не так далеко от Чехии, поэтому обучение украинских военных продолжат проводить там.

Как сообщал OBOZ.UA:

– президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что отправка французских инструкторов в Украину – это "эффективный и практический" шаг, поскольку для обороны Киев "мобилизует гораздо больше людей", которых необходимо учить.

– В Вильнюсе также не исключают вариант отправления инструкторов на территорию Украины для обучения воинов Сил обороны. Литва могла бы пойти на такой шаг, если бы к ней присоединились западные партнеры.

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