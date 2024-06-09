'Можем подготовить 4 тыс. бойцов': в Чехии сказали, отправят ли своих инструкторов в Украину

Министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что ее страна не будет отправлять в Украину своих инструкторов. Там не считают это необходимостью, так как географически наша страна находится не так далеко от Чехии, поэтому обучение украинских военных продолжат проводить там.

Об этом Чернохова сказала в интервью ČTK, передает České noviny. Она отметила, что в этом году, как и в прошлом, в Чехии могут пройти обучение четыре тысячи военнослужащих из Украины.

По словам Черноховой, удастся ли до конца текущего года выйти на максимальный показатель, будет зависеть от темпов мобилизации в Украине.

"Когда мы получаем информацию, что группа собрана, мы предоставляем наши учебные помещения и инструкторов. Я думаю, что это того стоит", – сказала министр.

Она отметила, что одновременно в Чехии могут обучать 800 военных.

"Вы видите там мужчин, женщин, людей всех возрастов и образования, которые очень мотивированы защищать свою страну и хотят научиться в рекордно короткие сроки тому, чему другие солдаты тяжело учатся на долгих курсах. Они знают, что у них нет этого времени и некоторыми навыками нужно овладеть практически в течение нескольких часов", – рассказала Чернохова.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что отправка французских инструкторов в Украину – это "эффективный и практический" шаг, поскольку для обороны Киев "мобилизует гораздо больше людей", которых необходимо учить.

– В Вильнюсе также не исключают вариант отправления инструкторов на территорию Украины для обучения воинов Сил обороны. Литва могла бы пойти на такой шаг, если бы к ней присоединились западные партнеры.

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