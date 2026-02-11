'Карта очень красноречива': Селезнев рассказал, где Россия может готовить наступление

Вероятность масштабного весеннего наступления РФ в конце марта – начале апреля остается высокой, поскольку российская армия уже накапливает силы и технику. Ключевыми целями противника могут стать полная оккупация Донбасса и попытка полуокружения украинских подразделений на Запорожье.

Информация западных медиа логично вписывается в уже заметные действия российского командования. Об этом заявил военный эксперт Владислав Селезнев в интервью для OBOZ.UA.

Оккупанты системно стягивают резервы к восточным и южным границам Украины, готовя их к активному применению после завершения весеннего бездорожья.

Первой стратегической задачей Кремля эксперт называет попытку полностью захватить Донецкую и Луганскую области. Особый акцент может быть сделан на атаках по крупной городской агломерации Славянск-Краматорск-Дружковка-Константиновка, которая остается важным узлом обороны Сил обороны Украины.

Вторым направлением возможного удара Селезнев считает Запорожскую область. Согласно карте боевых действий DeepState, противник одновременно оказывает давление на запад от Степногорска в направлении трассы на Запорожье и пытается продвигаться в районе Гуляйполя. Такие действия могут быть частью плана по созданию "клещей" вокруг украинской группировки вблизи Орехово.

В то же время эксперт отмечает, что нынешние контратаки ВСУ, в частности в районе Терноватого, носят скорее тактический характер и пока не свидетельствуют о кардинальном изменении ситуации на фронте. Основную фазу наступательных действий Россия, вероятно, рассчитывает начать в конце апреля, когда погодные условия позволят активно использовать тяжелую технику и маневренные подразделения.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что темпы продвижения российских войск в январе сократились почти вдвое, однако интенсивность боевых действий на фронте остается высокой. Это объясняется совокупностью факторов – от сложных погодных условий до боев в плотной городской застройке.

