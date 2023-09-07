Картинка для пропаганды: оккупанты заставляют жителей Мариуполя 'голосовать' на остановках и капотах авто. Фото

Во временно захваченном и практически разрушенном Мариуполе войска России продолжают имитировать процесс фейковых "выборов". Местных жителей заставляют "голосовать" на остановках общественного транспорта и прямо на капотах машин.

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Соответствующие фото в среду, 6 сентября, опубликовали в Telegram-канале Мариупольского городского совета. Оккупантам необходимо создать картинку проведения "выборов", но они понимают, что добровольно украинцы не пойдут на "избирательные участки".

Для этого представители оккупационных войск выдумали создать так называемые "передвижные участки".

К домам мариупольцев просто приезжают на машинах и жители вынуждены перед фактом "голосовать"прямо на капоте автомобиля. Также "передвижные участки" устраивают на транспортных остановках.

Законный мэр Мариуполя Вадим Бойченко отметил, что "выборы" на оккупированных россиянами территориях Украины – фарс и насмешка над демократией.

Жителей Мариуполя сначала заставили брать паспорт вражеского государства, а теперь заставляют "голосовать" для картинки.

"Мариупольцев заставили получить российские паспорта, а теперь приезжают к домам, чтобы они голосовали на фото и видеокамеры. Весь мир видит, что это постановка для российской пропаганды. Никакой легитимности у таких псевдовыборов нет", – сказал Бойченко.

Напомним, 3 сентября стало известно, что оккупанты начали имитацию "выборов" на Херсонщине и Луганщине. Так называемые "члены комиссий" ходят по домам людей в сопровождении автоматчиков.

Ранее такой же цирк оккупационные власти устроили на временно оккупированных территориях Запорожской и Донецкой областей.

При этом, по данным Центра национального сопротивления, на Луганщине захватчики будут искать "призывников" во время "выборов". Псевдоголосование поможет им обновить списки и достать тех, кому ранее удавалось избегать превращения в пушечное мясо.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия заставляет своих оккупантов на захваченных территориях Украины, принимать участие в фейковых российских "выборах" под видом мирных жителей. Для этого оккупанты по команде переодеваются в гражданскую одежду.