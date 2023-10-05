Каждый мужчина в Украине должен понять, что ему, скорее всего, придется воевать, – спикер Полтавского военкомата

Представитель Полтавского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки майор Роман Истомин предположил, что в Украине может быть такая ситуация, что воевать придется всем мужчинам. Он уточнил, что речь идет именно о военнообязанных гражданах Украины.

Об этом Истомин сказал в интервью изданию "Телеграф", опубликованном в четверг, 5 октября. При этом он отметил, что если говорить обо всем населении нашего государства, то вряд ли на фронт отправят всех.

"Но если брать именно военнообязанных граждан, то вполне возможно", – отметил спикер.

Он подчеркнул, что каждый мужчина в Украине должен понимать, что, вероятно, ему все же придется защищать свое государство и свою семью с оружием, ведь полномасштабная война, начатая Россией, все еще продолжается.

Истомин посоветовал украинским мужчинам быть готовыми к тому, что их мобилизуют в ряды Сил обороны Украины.

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Также он добавил, что армия – это не только фронт. Есть много элементов для обеспечения передовой и в этих структурах тоже нужны люди. По словам Истомина, можно защищать Украину и находясь в тылу – так он ответил на вопрос о мобилизации ограниченно пригодных.

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