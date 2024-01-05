Киев прилагает титанические усилия в вопросе возвращения украинских военнопленных, и Украина обязательно вернет всех, в том числе и бойцов бригады "Азов". Россия "играет" на их вопросе, поскольку он очень болезненно воспринимается в украинском обществе.

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Об этом в эфире национального телемарафона заявил руководитель ГУР МОУ и руководитель Координационного штаба по обращению с военнопленными Кирилл Буданов. Он подчеркнул: россияне мечтают получить какую-то пользу по поводу дестабилизации нашей страны на вопросе "азовцев".

В то же время Буданов объяснил, что каждый обмен пленными – это отдельная операция. Она не имеет ничего общего с юридической, работой общественных организаций или вообще с какой-либо цивилизованной.

"Здесь используются абсолютно все рычаги. Я не буду раскрывать формы и методы. Ничего общего с цивилизованной работой в этом нет", – отметил руководитель Координационного штаба.

"Это титанические усилия. Для решения этих проблем прилагаются все имеющиеся у нас возможности", – заверил Буданов, заметив, что Киев не пренебрегает помощью иностранных коллег.

Напомним, 3 января после продолжительного перерыва Украине удалось провести новый обмен пленными – домой вернулись 230 наших воинов и гражданских. Русской стороне передали 248 военнопленных оккупантов.

Среди защитников страны, которых вытащили из лап террористов, были солдаты, сержанты, офицеры; воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, ВМС, Государственной пограничной службы.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 3 января из российского плена вернулась последняя девушка-морпех Галина Федишин. Боевой медик пережила сложный период обороны Мариуполя, завода Ильича, "Азовстали" и почти два года пребывания в плену у оккупантов.

– В сети показали кадры первой встречи пограничников, которые накануне вернулись из плена, с родными. Защитники и их семьи не могли сдержать слез счастья.

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