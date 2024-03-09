Кэмерон выступил против отправки британских военных в Украину: станут мишенями РФ

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что выступает против отправки западных войск в Украину. Он против даже проведения обучающих миссий на территории нашей страны.

Кэмерон отметил, что учебные миссии нужно проводить только за границей, цитирует британца немецкое издание Sueddeutsche Zeitung. Глава МИД Британии напомнил, что Соединенное Королевство уже подготовило таким образом 60 тысяч украинских военных.

По его словам, размещение иностранных солдат в Украине станет приоритетной целью России. К тому же Украина нуждается в оружии, а не бойцах, добавил Кэмерон, отметив, что это слова украинского лидера Владимира Зеленского.

Британия направила в Украину "небольшие подразделения" своих военных для помощи в медицинской подготовке. Однако эта миссия не предполагает широкомасштабного развертывания, уточнил Кэмерон.

Говоря, что Украина нуждается в оружии, британский министр конкретизировал: украинским защитникам нужно больше оружия с большой дальностью поражения, в том числе ракеты. По этому поводу Кэмерон "готов работать с Берлином", который отказывается предоставить крылатые ракеты Taurus.

Кэмерон предлагает обмен: Берлин предоставляет ракеты Taurus Лондону с тем, чтобы Соединенное Королевство передало в Украину свои аналогичные ракеты Storm Shadow.

Как сообщал OBOZ.UA, дискуссии на тему отправки войск в Украину начались на встрече президентов, глав правительств и министерств из 28 стран мира, которая состоялась в Париже по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона. На встрече он заявил, что ни одно государство ЕС пока не планирует отправлять в Украину собственный военный контингент, однако "не исключено, что в будущем эта позиция может измениться".

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