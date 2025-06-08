Киберкорпус ГУР 'положил' сервисы российской железной дороги: первые детали

Киберспециалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины нанесли новый удар по государству-агрессору России. На этот раз в поле зрения военной разведки нашего государства оказалась российская железная дорога.

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Киберспециалисты ГУР вывели из строя официальный сайт "Российских железных дорог", проблемы с инфраструктурой признали даже россияне. Об этом со ссылкой на источники в разведке сообщили сразу несколько пабликов, в частности соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале представителя "УДА Південь" Сергея Братчука.

По его информации, киберспециалисты ГУР "положили" официальный ресурс РЖД, в результате чего была нарушена работоспособность системы zd.ru. Благодаря мастерски проведенной нестандартной атаке хакеры создали сбой в работе серверов NS, которые отвечают за распознавание доменных имен в сети.

"Факт атаки на инфраструктуру признали и в РЖД. По сообщению тамошней пресс-службы, мощность атаки достигала 6 ГБ и почти 2,5 млн пакетов в секунду. Соответственно, российские пользователи фактически потеряли возможность пользоваться ресурсами РЖД", - написал Братчук.

Напомним, ранее в ГУР рассказали, что Россия разжигает региональное напряжение из-за замороженных конфликтов в Грузии, Приднестровье и на Южном Кавказе. Именно поэтому операции разведки в Черном море – в интересах всего региона, ведь они помогают ослабить агрессора и обеспечить безопасность.

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