Киберспециалисты ГУР парализовали работу одного из крупнейших интернет-провайдеров Сибири в 'знаковую' для россиян дату: подробности

В России парализована работа одного из крупнейших интернет-провайдеров в Сибири "Орион Телеком". Успешную операцию провели киберспециалисты Главного управления разведки МО Украины при поддержке киберактивистов.

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Как отметил источник OBOZ.UA, сети "Орион Телеком" активно использовались российскими силовыми структурами для осуществления агрессии против нашей страны. Без связи остался закрытый город, специализирующийся на добыче урана, где "Орион Телеком" был единственным провайдером.

Выведено из строя 370 серверов и около 500 сетевых коммутаторов, затерты так называемые бэкапы. Это не позволит провайдеру быстро восстановить работу.

Добавим, что последствия работы наших специалистов государство-агрессор почувствовало 12 июня, в день России.

С самого утра местные паблики Красноярска, Иркутска, Братска и Абакана пестрели жалобами недовольных россиян, которые жаловались на отсутствие интернета и телевидения. В местных телеграм-группах распространялось письмо якобы от украинских хакеров в адрес интернет-провайдера.

"С праздником неуважаемые россияне, скоро вы будете жить в каменном веке, а мы вам поможем. Слава Україні", – говорилось в тексте, под которым была подпись активистов хакерской группы "BO Team".

В компании "Орион Телеком" подтвердили наличие технических проблем из-за мощной DDoS-атаки и обещали восстановить подачу интернета до конца суток.

Как писал OBOZ.UA, ранее в этом месяце киберспециалисты ГУР МО нанесли новый удар по государству-агрессору России. На этот раз в поле зрения военной разведки нашего государства оказалась железная дорога противника.

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