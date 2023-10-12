Кирби: продолжаем делать все возможное, чтобы помочь Украине добиться успеха на поле боя

США продолжают поддерживать Украину по борьбе с российской агрессией. Америка делает все возможное, чтобы помочь ВСУ добиться успеха на поле боя.

Об этом 11 октября заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби, сообщает "Голос Америки". Так он прокомментировал новый пакет помощи Украине.

"Военная помощь, которую мы объявили сегодня – еще один важный сигнал нашей неизменной преданности поддержке украинского народа", – заявил Кирби.

По его словам, для помощи Украине используется финансирование, утвержденное Конгрессом в течение предыдущего финансового года в соответствии с программой президентских полномочий.

Следовательно, США будут продолжать снабжать Украину необходимым оружием и техникой.

"Как я говорил раньше, время – не наш друг, и мы продолжаем делать все возможное, чтобы помочь Украине добиться успеха на поле боя и вернуть больше собственных территорий, занятых российскими подразделениями", – подчеркнул Кирби.

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Также он акцентировал внимание на важности утверждения дополнительного финансирования для Украины и Израиля в Конгрессе.

"Чрезвычайно важно, чтобы Конгресс придерживался своих обязательств перед народом Украины и предоставил дополнительное финансирование", – сказал Кирби, отметив, что администрация Байдена ведет активные переговоры с членами Конгресса по этому поводу.

Кроме того, Кирби считает, что Конгресс должен послать четкое сообщение российскому диктатору Владимиру Путину.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Пентагона Ллойд Остин 11 октября подтвердил решение о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму 200 миллионов долларов. В него входят ракеты AIM-9 Sidewinder для противовоздушной обороны, боеприпасы HIMARS, противотанковые ракеты TOW, а также дополнительные снаряды 155-мм и 105-мм калибров.