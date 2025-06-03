Ключевыми стали три фактора: удары украинских БПЛА раскрыли уязвимость России и могут изменить ход войны – СNN

Масштабная украинская операция "Паутина", в ходе которой было уничтожено много стратегической авиации РФ, может изменить ход российско-украинской войны. Операция показала, что способность к прогрессу в технологиях существенно влияет на эффективность применения вооружения.

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Также немаловажными факторами являются надежная разведка и смелое исполнение для изменения хода боевых действий. Об этом говорится в материале CNN.

Ближайшие месяцы покажут, в какой степени спецоперация "Паутина" действительно уменьшила способность РФ осуществлять массированные ракетные удары. Однако уже сейчас соотношение средств поражения и потерь говорит о том, что экономика войны изменилась. В частности, Украина смогла уничтожить авиацию РФ на миллиарды долларов за счет относительно дешевых дронов.

Такая тактика знаменует собой еще один момент, когда смелое исполнение торжествует над преимуществом в вооружении. Операция СБУ показала, что точечные удары могут нанести непоправимый вред российской армии.

Несмотря на колоссальные потери Москва может отмахнуться от этой неудачи. На Западе уверены, про пропагандистские российские СМИ способны поддерживать любой нарратив, который выберет Кремль.

Для внутреннего нарратива Москва будет пытаться не допустить повторения таких масштабных операций на своей территории. Кроме того, РФ может столкнуться с проблемами в своих возможностях наносит массированные ракетные удары по Украине.

Несмотря на уменьшение военного потенциала информационные нарратив может оказаться опаснее для Кремля. Такие масштабные неудами могут распространять недовольство внутри российского общества, что в итоге может обернуться для Кремля совершенно непредсказуемыми последствиями.

Напомним, в ходе спецоперации "Паутина" дроны Службы безопасности Украины кроме стратегических бомбардировщиков уничтожили еще одну важную цель. Речь идет о самолете дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Цель была поражена на территории аэродрома "Иваново".

Как писал OBOZ.UA:

– Днем 1 июня 2025 года Служба безопасности Украины провела спецоперацию "Паутина" на территории России, которую можно назвать не просто уникальной, а не имеющей аналогов в мире. Десятками дешевых дронов были нанесены удары по аэродромам базирования российской стратегической авиации, входящей в состав ядерной триады.

– Впоследствии в минобороны Российской Федерации отреагировали на атаку по аэродромам. Там, ожидаемо, выдали неадекватное заявление о последствиях спецоперации СБУ "Паутина".

– Во время атаки противник мог потерять не менее 40 самолетов.

– Наши источники также рассказали, что операцию готовили более 1,5 года. За это время на территорию РФ завезли сначала беспилотники, а затем мобильные деревянные конструкции.

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