КНДР может отправить на помощь России десятки тысяч военных: в BBC раскрыли подробности

Северная Корея может отправить в Россию до 50 тысяч военнослужащих для участия в войне против Украины. Ранее оценка составляла 30 тысяч человек, однако президент Украины Владимир Зеленский пересмотрел её.

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В то же время предыдущее развертывание северокорейских военных в России привело к значительным потерям, но принесло Пхеньяну экономические и военные выгоды. Об этом сообщает BBC.

Северокорейские военные до сих пор находятся в России

В конце 2024 года Пхеньян направил в Россию около 13 тысяч военных для совместных боевых действий против украинских сил в Курской области. До 3000 из них погибли. Впоследствии северокорейские военные адаптировали свою тактику и вместе с российскими силами вытеснили украинские войска из региона.

По словам научного сотрудника Института политических исследований Асан в Сеуле Яна Ука, северокорейские военные до сих пор находятся в России.

"Они все еще там", – сказал он. По его словам, они защищают российскую территорию от возможного нового украинского контрнаступления. В то же время часть инженерных войск или рабочих может находиться на оккупированном Россией Донбассе, но это не боевые подразделения.

Главные истории дня

ГУР оценивает, что в России остаются 8500 северокорейских военнослужащих. Они организованы в четыре бригады в составе группировки "Север" и охраняют государственную границу РФ в Курской области. В ГУР заявили BBC, что эти подразделения не участвуют в активных боевых действиях и не были замечены на временно оккупированных территориях Украины.

Большие потери и опыт современной войны

Развертывание войск в Курской области стало крупнейшим зарубежным боевым контингентом в истории КНДР. Первые столкновения украинских сил с северокорейцами произошли в ноябре 2024 года, а первых живых военнопленных захватили в январе 2025-го. Россия впервые признала их роль лишь в апреле 2025 года.

Ян Ук отметил, что северокорейские военные понесли большие потери на начальном этапе Курской кампании, но впоследствии усвоили уроки современной войны с использованием беспилотников.

Украинский военный "Султан", воевавший в Курской области, рассказал, что северокорейцы постоянно перемещались во время штурмов. В то же время, по его словам, связь с российскими военными была слабой, а сами северокорейцы были недостаточно оснащены. Украинские военные также сообщали об отсутствии у них бронежилетов, зимней одежды и касок.

По данным BBC Korea, в боях погибли около 2300 северокорейских военных. Украинская разведка оценивает число погибших в 3000, а раненых – в 1500.

Что получает Северная Корея

По оценке южнокорейского исследователя Лим Су-хо, продажа оружия России и размещение войск принесли КНДР около 10 миллиардов долларов. В обмен на человеческие ресурсы Пхеньян получает продовольствие, нефть и твёрдую валюту.

Сотрудничество с Россией также снизило зависимость Северной Кореи от Китая и дало ей военный опыт. В то же время Россия нуждается в дополнительных военных из-за нехватки людских ресурсов.

Зеленский заявлял, что Россия помогает КНДР осваивать современные методы ведения войны, совершенствовать вооружение и приобретать боевой опыт. Он также сообщал, что с июня в Воронежской области продолжается подготовка к приему новых северокорейских войск.

В боях в живых были захвачены лишь два северокорейских солдата. Оба не хотят возвращаться в КНДР и желают быть отправленными в Южную Корею. Их дальнейшая судьба остается неопределенной.

По оценкам западных и украинских разведывательных служб, Россия теряет примерно на 6000 военнослужащих в месяц больше, чем может набрать. Поэтому Москва привлекает иностранных бойцов, в частности из Колумбии, Кении, Камеруна и Северной Кореи.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия запрашивает у Северной Кореи новые баллистические ракеты KN-30. Эти новые ракеты в три раза мощнее, чем KN-23/24, однако пока передача этих ракет не зафиксирована.

Северная Корея готовится к новому развертыванию своих войск в России, однако Южная Корея пока не фиксирует признаков его скорого начала. В то же время Пхеньян продолжает поставлять Москве оружие, в частности баллистические ракеты малой дальности.

Кроме того, Пхеньян провел серию испытаний нового типа вооружений, в частности баллистических и крылатых ракет, управляемых искусственным интеллектом. Оба типа ракет способны нести ядерное оружие. Также были проведены испытания 240-мм реактивных систем залпового огня, оснащенных "сверхточными" системами наведения.

Как сообщал OBOZ.UA, Национальная разведывательная служба Южной Кореи подсчитала, что около шести тысяч военнослужащих КНДР погибли или были ранены во время войны России против Украины. Речь идет о потерях среди северокорейских подразделений, действующих на территории РФ. Также в разведке указали на дальнейшее наращивание военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном.

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