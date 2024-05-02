КНДР поставляет России боеприпасы и баллистические ракеты с пусковыми установками, представитель США в ОБСЕ

С конца прошлого года Северная Корея отправила в Россию боеприпасы, пусковые установки и несколько десятков баллистических ракет. Также идут активные переговоры между Москвой и Тегераном по поставкам ракет.

Об этом сообщила и.о. заместителя главы миссии США при ОБСЕ Трейси Ньюэлл во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене. В частности, по ее словам, с конца прошлого года Северная Корея поставила в Россию около 11 тысяч контейнеров с боеприпасами.

"Россия неоднократно использовала это оружие для ударов по украинской инфраструктуре", – сказала она.

Ньюэлл отметила, что "Пхеньян делает это не бесплатно", поскольку Северная Корея заинтересована в истребителях, ракетах "земля-воздух", бронетехнике, оборудовании или материалах для производства баллистических ракет и других передовых технологиях.

"Понятно, что Россия и КНДР нарушают резолюции Совета Безопасности ООН, участвуя в этих поставках", – заявила она.

Она также подчеркнула, что Иран продолжает поставлять России беспилотники, а также боеприпасы класса "воздух-земля" и артиллерийские снаряды. Эти поставки иранских беспилотников "позволяют России продолжать свою кампанию бомбардировок украинских городов и гражданской инфраструктуры".

"Соединенные Штаты предупредили, что Россия ведет переговоры с Ираном о приобретении баллистических ракет малой дальности для использования против Украины и что эти переговоры активно продвигаются", – сказала и.о. замглавы миссии США при ОБСЕ.

Как сообщал OBOZ.UA, Российская Федерация применила право вето в Совбезе ООН для блокирования работы Комитета санкций против Северной Кореи по договоренности с Пхеньяном. Это была часть соглашения, в результате которого Москва получила от КНДР оружие для ведения войны против Украины, заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер.

В марте в Госдепе США заявили, что РФ по меньшей мере десять раз использовала ракеты КНДР для атак по Украине. Также известно, по меньшей мере, о 10 тыс. контейнерах, вероятно, с товарами военного назначения, которые Северная Корея отправила в Россию.

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