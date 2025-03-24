Коалиция дронов выделила €20 млн на закупку разведывательных БПЛА для Украины: что известно

Страны-партнеры Коалиции дронов приняли решение о выделении 20 миллионов евро на закупку тактических разведывательных дронов (ISR) для Сил обороны Украины. Снабжение ожидается в течение трех месяцев.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины. Заместитель министра по цифровизации Екатерина Черногоренко подчеркнула важность этого решения, ведь такие беспилотники помогут украинским военным эффективнее выполнять боевые задачи.

"Мы благодарны нашим партнерам за то, что они откликнулись на критическую потребность. Оперативная реакция и гибкость в принятии этого решения важна, особенно сейчас, когда они очень нужны силам обороны. Благодаря им военные могут разведывать местность и повышать ситуационную осведомленность своих подразделений, что важно для успешных боевых действий", – сказала она

Коалиция дронов была создана в феврале 2024 года по инициативе Латвии во время 19-й встречи в формате "Рамштайн". Вместе с Великобританией Латвия координирует работу инициативы, к которой уже присоединилось 18 стран.

В Коалицию входят: Латвия, Великобритания, Австралия, Чехия, Дания, Франция, Эстония, Италия, Новая Зеландия, Канада, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Германия, Швеция и Украина.

В феврале Коалиция объявила третий международный тендер на закупку мультироторных разведывательных БПЛА, в котором приняли участие и украинские производители.

Напомним, украинские дроны продолжают заставлять врага чувствовать себя уязвимым благодаря своим мощным возможностям. Руководитель отдела беспилотных систем ГУР МО Украины, позывной "Борец", отметил, что некоторые из них стали настоящей неожиданностью для россиян.

Как сообщал OBOZ.UA, разработчики морского дрона Magura V5 научили его работать с "роем" дронов-приманок, которые эффективно перегружают вражеские системы РЭБ и одновременно позволяют главным беспилотникам добраться до цели. Основным преимуществом БПЛА является усовершенствованная система наведения.

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