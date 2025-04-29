'Когда достали из-под завалов, еще была жива': появились подробности о 12-летней девочке, которую РФ убила ударом по Днепропетровщине

Страна-агрессор Россия во время дроновой атаки по Днепропетровщине в ночь на 29 апреля убила 12-летнюю Маргариту в Самаровском районе. На девочку упал столб, пока она спала в комнате на первом этаже: когда спасатели достали ее из-под завалов, ребенок еще был жив.

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О трагедии рассказала бабушка девочки Мария в комментарии изданию "Суспільне". К месту удара РФ пришли родные, соседи и одноклассники погибшей, чтобы помочь разбирать завалы и ликвидировать последствия атаки.

"Это просто не передать. Перед кем тот ребенок провинился? Что здесь можно было бить, когда здесь мирные жители жили. Я в воскресенье приходила, она молчала, как будто чувствовала. Риточка была внизу. Если бы не столб, может, еще ребенок бы и спасся", – отметила женщина.

Из-за массированной атаки беспилотниками частично разрушены дом и хозяйственное сооружение во дворе, еще один дом и гараж – повреждены. Шестилетняя сестра и родители Маргариты получили ранения. По словам Марии, их доставили в больницу на обследование.

"Повезли в больницу маленького ребенка. Они на втором этаже были. Часто ночевали внизу в комнате, и если бы они были там, то же самое было бы. Я не знаю, каким чудом они спаслись", – отметила бабушка.

Одноклассницы погибшей девочки днем пришли помогать убирать на месте вражеского удара. Они признались: сначала не поверили в смерть подруги.

"Она была очень добрая, приветливая, всем помогала. В основном ее хвалили, хорошо училась. Из предметов она любила математику, украинский язык. Да все предметы любила", – рассказала одна из девочек.

Другая добавила, что последний раз видела подругу в школе за день до ее гибели.

"Мне не верится, что это случилось. Я узнала об этой ситуации и все – не знала, что делать. Мне просто не верилось. Только вчера в школе были, а здесь уже все", – рассказала она.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 25 апреля из-за российской атаки дронами погиб отец с 15-летней дочерью в Павлограде на Днепропетровщине. По словам жителей поврежденной пятиэтажки, они сгорели в квартире, пострадавшую маму девочки госпитализировали.

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