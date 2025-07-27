Когда может быть следующая массированная атака БПЛА армии России на Украину: детальный анализ от ИИ

Россия продолжает практически ежедневно атаковать Украину с воздуха, при этом преимущественно она наносит удары с помощью беспилотников. В то же время каждый раз интенсивность российских массированных атак разная – и это очевидно обусловлено необходимостью накапливать средства поражения для более разрушительных ударов.

Мы собрали данные о дроновых атаках врага за неполные два месяца лета, а также имеющиеся данные о том, как быстро РФ способна пополнять свои запасы "Шахедов". На основе этих данных искусственный интеллект спрогнозировал следующую массированную атаку в период с 28 по 30 июля.

Рассказываем, на основе каких данных помощник Google на основе ИИ Gemini сделал такой прогноз и почему к нему стоит прислушаться.

Сколько дронов Россия использовала для ударов по Украине этим летом

Мы собрали данные по количеству дронов, которые Россия использовала для ударов по Украине в период с 1 июня по 24 июля включительно.

За этот период россияне совершили 54 атаки и в целом запустили по украинским городам и селам 9 601 беспилотник. То есть в среднем ежесуточно для ударов по Украине враг использовал около 177 БПЛА.

Сколько "Шахедов" способна производить Россия

В отличие от количества беспилотников, которые враг уже запустил, подсчитать имеющиеся у него возможности для будущих атак значительно сложнее. Поэтому мы попросили у Gemini собрать всю имеющуюся в сети информацию об объемах производства "Шахедов" (которые россияне называют "Герань-2").

Так, в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины темпы производства "Шахедов" в России по состоянию на лето 2024 года оценивали на уровне около 500 единиц в месяц

Однако уже к декабрю того же года, по оценкам аналитиков Defense Express, производство могло вырасти вчетверо – до 2 000 единиц/мес.

И дальше оно только набирало обороты. По состоянию на конец мая 2025 года, по оценкам ГУР, россияне в течение месяца производили уже 2 700 единиц – в пять раз больше, чем годом ранее.

В дополнение к ударным дронам враг с осени 2024-го активно использует для перегрузки украинской ПВО дроны-имитаторы типа "Гербера": в военной разведке в конце мая заявляли, что их с конвейеров ежемесячно сходит около 2 500 единиц.

Дополняют картину также данные западных разведок и аналитических центров, а также утечки документов из РФ. Этот массив данных свидетельствует о стремительном наращивании объемов производства "Шахедов" на специализированном заводе в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане

В августе 2023-го журналисты The Washington Post, проанализировав данные утечки внутренних документов упомянутого завода в "Алабуге", писали, что к концу лета-началу осени 2025 года в планах россиян было выйти на показатель 6 000 дронов. Параллельно в России поставили цель в три этапа перейти от сборки "Шахедов" из иранских комплектующих к максимальной локализации производства при минимальном участии Ирана на финальном этапе.

В то же время аналитики центра Oxford Analytica в июне 2025-го упоминали о том, что уже за первые девять месяцев 2024 года захватчики смогли изготовить 5 760 ударных БПЛА, справившись с годовой целью с опережением.

С 2025 же года, по неподтвержденным пока данным, верхняя планка производства была установлена на уровне 10 000 единиц в год. Удалось ли россиянам достичь этой цели – пока доподлинно неизвестно.

Официально в РФ точных данных о производстве вооружений давно не публикуют.

Несмотря на локализацию и развитие производства "Шахедов"/"Гераней" на территории РФ, существуют факторы, которые не дают России "разойтись" на полную. Журналисты The Washington Post получили документы, подтверждающие: более 90% компьютерных чипов и электрических компонентов, необходимых россиянам для производства "Шахедов" – изготовлены на Западе, прежде всего в США.

Учитывая все эти данные, в среднем за сутки Россия способна производить около 170 ударных дронов – меньше, чем в среднем тратит за одну атаку. Следовательно, враг вынужден регулировать интенсивность ежедневных атак, чтобы иметь возможность накопить средства поражения для особо разрушительных ударов.

Какую методику расчета вероятности массированных атак РФ предлагает ИИ

Если имеющиеся данные о том, сколько дронов ежедневно запустила Россия – становится очевидной определенная закономерность. Эти атаки происходят волнообразно, в рамках непродолжительных циклов, на пике которых и происходят самые массированные удары, после которых Россия вынуждена накапливать беспилотники для следующего "пика".

Вот как это выглядит на графиках и в таблицах:

В последней таблице цифры в колонке "Изменение за сутки" отражают разницу между количеством изготовленных за день ударных дронов (мы исходили из цифры 170 единиц) и количеством запущенных "Шахедов".

Отдельно, в колонке "Накопленный остаток" отражена кумулятивная сумма ежедневных изменений: она позволяет отслеживать динамику накопления и расходования ударных дронов.

Сами же атаки можно разделить на три условных типа: "Массированная", "Средняя" и "Низкая". Это помогает визуализировать интенсивность ударов и установить между ними закономерность: во время "низких" и "средних" атак россияне накапливают ударные дроны. Как только их наберется достаточно – начинается серия "массированных" атак. В июле они пришлись на 4-5 июля, 9-12 июля, 19-21 июля. После них имеющиеся "остатки" стремительно уменьшаются – и процесс накопления начинается снова.

Когда же возможна ближайшая массированная атака РФ?

Проанализировав имеющиеся данные, ИИ отметил, что последнюю массированную дроновую атаку с применением 426 беспилотников, российские войска провели 21 июля.

После нее началась фаза накопления: 22, 23 и 24 июля использование дронов (42, 71, 103 единиц соответственно) было значительно ниже производства (170).

Далее же показатель "накопленного остатка" начал восстанавливаться: на конец 24 июля он достиг -278. И этот процесс продолжился в пятницу, 25-го, субботу 26-го и воскресенье 27 июля.

Если относительно тихой выдастся и ночь на понедельник, то, по прогнозу Gemini, следующую "импульсную кампанию" с высокой вероятностью следует ожидать в начале следующей недели, примерно 28-30 июля, когда накопленный потенциал снова достигнет пиковых значений.

Что предшествовало

В ночь на 27 июля силы ПВО обезвредили 78 дронов РФ. В целом же россияне использовали 83 БпЛА. Попадания и падения обломков фиксировались в пяти локациях.

Позапрошлой ночью Россия осуществила атаку средней интенсивности: оккупанты запустили 235 средств воздушного нападения.

А в ночь на пятницу, 25 июля, Россия ударила двумя баллистическими ракетами и запустила 61 БПЛА. Среди них, как всегда, были не только "Шахеды", но и дроны-имитаторы.

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