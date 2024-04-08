Когда ТЦК получат данные о военнообязанных из госреестров: в Раде дали ответ. Видео

Уже через несколько месяцев военкоматы получат данные мужчин в возрасте от 17 до 60 лет. Однако там обещают, что все персональные данные будут защищены.

Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель главы антикоррупционного Комитета ВРУ Елена Мошенец. Так в парламенте объяснили, когда ТЦК получат доступ в госреестры.

Она отметила, что законодательная база уже создана, вопрос только к конкретным "исполнителям".

"Надеюсь, что в течение нескольких месяцев этот процесс станет эффективным. Мы делаем информационной, электронной, нашу воинскую часть. Делаем все для того, чтобы все эти процессы упростить для нашего военного руководства", – отметила в своем комментарии Мошенец.

Напомним, теперь в Украине территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП) будут вызывать граждан, достигших 25-летнего возраста. Это необходимо для уточнения учетных данных, прохождения медицинского осмотра и оформления соответствующих военно-учетных документов.

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Ранее СМИ сообщали, что нардепы, дорабатывающие новый проект закона о мобилизации, решили отказаться от нормы об обязательной регистрации электронного кабинета призывника.

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