Когда закончится война в Украине: искусственный интеллект дал неутешительный прогноз

Искусственный интеллект (ИИ) напомнил, что на сегодня война в Украине продолжается уже более трех лет, и хотя дипломатические усилия активизировались, окончательное ее завершение остается неопределенным. Он соглашается со специалистами, что бесполезно прогнозировать хотя бы период, когда Россия прекратит военную агрессию против украинского государства, ведь на это влияет множество факторов и людей.

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Компонуя краткий ответ, ChatGPT проанализировал новости мировых СМИ и прогнозы различных экспертов. Он поверхностно оценил текущую ситуацию на фронте и переговорный процесс, который российская сторона тормозит.

Текущее состояние мирных переговоров

Так, 2 июня 2025 года в Стамбуле готовится второй раунд прямых переговоров между украинской и российской сторонами. Киев заблаговременно представил детальный план мирного урегулирования войны, который предусматривает:

– 30-дневное полное прекращение огня;

– взаимное возвращение пленных военных и гражданских, а также похищенных оккупантами украинских детей;

– саммит между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным;

– отказ от признания российской аннексии украинских территорий;

– требование репараций от РФ;

– обсуждение территориальных вопросов, опираясь на текущую линию фронта.

Однако Кремль до сих пор не предоставил официального ответа (обещанного "меморандума") на эти предложения, что, по "мнению" ИИ, вызывает сомнения в ее готовности к конструктивному диалогу.

Военная ситуация

Параллельно с дипломатическими усилиями боевые действия не прекращаются: на фронте продолжаются интенсивные наступательные операции армии РФ, также сообщается о концентрации около 50 тыс. российских военных на северной границе Украины, что может свидетельствовать о подготовке нового наступления.

Кроме этого, ChatGPT напомнил, что в течение 24, 25 и 26 мая Россия осуществила по Украине самые массированные комбинированные атаки, которые в очередной раз привели к повреждениям гражданской инфраструктуры, жертв и пострадавших мирных граждан. В частности, за три дня агрессор применил 903 ударных БПЛА типа Shahed и 92 ракеты различных типов, среди которых 23 баллистические.

Накануне, 1 июня, Украина осуществила масштабную атаку дронами на четыре стратегические авиабазы на территории РФ, повредив более четырех десятков стратегических российских самолетов (отметим, что эту уникальную операцию СБУ готовила более полутора лет).

Прогнозы относительно завершения войны

Здесь ChatGPT опирается на прогнозы из нескольких источников. В частности, Международный валютный фонд (МВФ) в своем апрельском отчете предусматривал базовый сценарий завершения войны в Украине до конца 2025 года, но параллельно рассматривал возможность ее продолжения до середины 2026 года.

Аналитики платформы Polymarket снизили вероятность завершения войны РФ против Украины в 2025 году до 44%, что свидетельствует о растущем пессимизме среди инвесторов и экспертов.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на завершение войны до середины 2026 года, при условии усиления санкционного давления на РФ и сохранения международной поддержки украинского государства.

"Хотя дипломатические усилия активизируются, а некоторые прогнозы указывают на возможность завершения войны до конца 2025 года, текущая ситуация на фронте и отсутствие согласия между сторонами свидетельствуют о том, что война может продолжаться и дальше. Будущее войны зависит от многих факторов, включая готовность сторон к компромиссу, международную поддержку и внутренние политические процессы в России и Украине", – заключил ИИ.

Как сообщал OBOZ.UA, так же искусственный интеллект дал прогноз, когда развалится Россия, которая из-за полномасштабного вторжения в Украину сталкивается с экономическими проблемами и внутренними политическими противостояниями. По его "мнению", судьба страны-агрессора в основном будет зависеть от дальнейших санкций и от того, насколько долго продержится действующий режим в Кремле.

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