Кого и при каких условиях могут исключить из военного учета в Украине: разъяснение
Принятый депутатами Верховной Рады Украины новый закон о мобилизации среди прочего вводит изменения в правила исключения граждан Украины из военного учета. Теперь лица, признанные непригодными к военной службе, до достижения предельного возраста пребывания в запасе должны иметь при себе военно-учетный документ с соответствующей отметкой.
Также законом закреплен обновленный перечень категорий граждан, подлежащих исключению из военного учета. Об этом пишет "Судебно-юридическая газета".
Новый закон о мобилизации, подписанный президентом Украины 16-го и опубликованный в "Голосе Украины" 17 апреля, вводит некоторые изменения в правила исключения из военного учета.
В настоящее время ч. 6 статьи 37 закона предусмотрено исключение из военного учета в ТЦК и СП следующих категорий граждан:
- умершие, признанные безвестно исчезнувшими или объявленные умершими;
- те, что прекратили гражданство Украины;
- лица, признанные непригодными к военной службе;
- граждане, достигшие предельного возраста нахождения в запасе.
"У гражданина, исключенного из военного учета в соответствии с пунктами 3 и 4 этой части, военно-учетный документ не изымается. В военно-учетный документ гражданина вносятся данные об исключении из военного учета", – указано в изменениях.
И до достижения 60-летнего возраста исключенные из военного учета граждане должны всегда иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию работников ТЦК или полицейских.
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