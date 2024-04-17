Кого и при каких условиях могут исключить из военного учета в Украине: разъяснение

Принятый депутатами Верховной Рады Украины новый закон о мобилизации среди прочего вводит изменения в правила исключения граждан Украины из военного учета. Теперь лица, признанные непригодными к военной службе, до достижения предельного возраста пребывания в запасе должны иметь при себе военно-учетный документ с соответствующей отметкой.

Также законом закреплен обновленный перечень категорий граждан, подлежащих исключению из военного учета. Об этом пишет "Судебно-юридическая газета".

Новый закон о мобилизации, подписанный президентом Украины 16-го и опубликованный в "Голосе Украины" 17 апреля, вводит некоторые изменения в правила исключения из военного учета.

В настоящее время ч. 6 статьи 37 закона предусмотрено исключение из военного учета в ТЦК и СП следующих категорий граждан:

умершие, признанные безвестно исчезнувшими или объявленные умершими;

те, что прекратили гражданство Украины;

лица, признанные непригодными к военной службе;

граждане, достигшие предельного возраста нахождения в запасе.

"У гражданина, исключенного из военного учета в соответствии с пунктами 3 и 4 этой части, военно-учетный документ не изымается. В военно-учетный документ гражданина вносятся данные об исключении из военного учета", – указано в изменениях.

И до достижения 60-летнего возраста исключенные из военного учета граждане должны всегда иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию работников ТЦК или полицейских.

Напомним, ранее OBOZ.UA объяснял, кого после вступления в силу нового закона о мобилизации не смогут мобилизовать, а кто потеряет право на отсрочку.

Кроме того, сообщалось, какое наказание может быть введено за отказ проходить ВВК.