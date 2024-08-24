Кого из многодетных родителей могут мобилизовать и на каких основаниях: разъяснение

В Украине с начала полномасштабного вторжения продолжается всеобщая мобилизация, в ходе которое военнообязанные граждане подлежат призыву в армию. При этом некоторые категории украинцев, в том числе многодетные родители, имеют право на отсрочку.

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Однако задолженность по алиментам может лишить многодетных мужчина права на освобождение от службы. Об этом говорится в Законе Украины № 3633-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета".

Согласно действующему законодательству, право на отсрочку имеют военнообязанные мужчины, которые воспитывают троих и более детей в возрасте до 18 лет. Следовательно, такие лица не подлежат призыву на службу даже в условиях военного положения.

Для получения отсрочки такие граждане обязаны предоставить в ТЦК и СП документы, подтверждающие статус многодетного родителя. Кроме того, необходимо доказать, что человек не имеет задолженности по уплате алиментов.

Если военнообязанный более трех месяцев не платил алименты, то такое он теряет право на отсрочку. Однако ее могут вернуть, если задолженность будет погашена.

Чтобы подтвердить статус военнообязанного, в ТЦК и СП необходимо предоставить свидетельство о рождении детей с указанием отцовства военнообязанного, а также свидетельство о регистрации брака с матерью (отцом) детей (трех и более).

В случае, когда мужчина имеет детей от разных браков или отношения с матерью детей разорваны, тогда мужчина обязан иметь свидетельство о рождении детей (трех и более) с указанием отцовства военнообязанного; решение суда о расторжении брака и определение места жительства детей с отцом (матерью), или решение органа опеки и попечительства об определении места жительства с тем из родителей, который является военнообязанным, или письменный договор между родителями о том, с кем будут проживать дети и участие второго родителя в их воспитании, или решение суда об установлении факта пребывания ребенка на содержании военнообязанного.

Напомним, народные депутаты поддержали законопроект № 11391, предусматривающий предоставление отсрочки от мобилизации гражданам, чьи близкие родственники, в том числе и неполнородные брат или сестра, погибли или пропали без вести во время участия в боевых действиях во время действия военного положения.

Как писал OBOZ.UA, военнообязанный может обжаловать вывод медиков ВВК, если не согласен с ним. Для этого необходимо обратиться в ТЦК и СП высшего уровня или в суд.

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