Кого мобилизуют в Украине с 1 сентября, а кто имеет право на отсрочку: разъяснение

В Украине до 15 ноября 2023 года продолжается всеобщая мобилизация, в ходе которой военнообязанных граждан могут забрать в армию. Однако ряд законных оснований дает право на отсрочку или освобождение от прохождения службы.

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Недавно Верховная Рада Украины изменила правила, согласно которым военнообязанным предоставляется отсрочка от мобилизации, однако в целом правила мобилизации не претерпели существенных изменений. Об этом говорится в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", а также в законопроекте №9342.

В законодательство были внесены изменения, а именно в абзац 11 ч. 1 ст. 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации". В действующей редакции отсрочка предоставляется лицам, чьи жены (супруги), один из родителей или родителей жены (супруги) имеют инвалидность I или II группы. Однако парламентарии внесли поправку, которая изменила этот абзац. Теперь он дополнен словами "при условии, что у таких лиц с инвалидностью нет других трудоспособных лиц, которые обязаны, в соответствии с законом, их содержать".

Следовательно, теперь отсрочку можно получить только в том случае, если в семье военнообязанного нет других людей, способных содержать лицо с инвалидностью.

Действующее законодательство предусматривает целый ряд законных оснований для отсрочки от мобилизации. Получить законное освобождение от службы в армии могут такие категории граждан:

– забронированные органами власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также предприятиями, учреждениями и организациями (в установленном Кабинетом министров порядке);

– признанные лицами с инвалидностью или непригодными к службе;

– многодетные родители (трое и более детей младше 18 лет);

– родители, самостоятельно воспитывающие ребенка в возрасте до 18 лет;

– женщины и мужчины, опекуны и приемные родители с ребенком с инвалидностью до 18 лет;

– женщины и мужчины с совершеннолетним ребенком с инвалидностью I или II группы;

– занятые постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком, а также своими родителями или жены (супруга);

– опекуны недееспособных лиц, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I или II группы;

– народные депутаты;

– студенты, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты на дневной или дуальной форме обучения;

– научные и научно-педагогические работники вузов, научных учреждений и организаций, имеющие ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники заведений профессионального (профессионально-технического) образования, школьные учителя, работающие не менее чем на 0,75 ставки;

– женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка, родной брат или сестра) погибли или пропали без вести во время АТО, будучи военнослужащими, непосредственными участниками АТО или работниками предприятий и учреждений, которые привлекались к обеспечению АТО.

На военную службу в Украине продолжают призывать как пригодных граждан, так и тех, кого военно-врачебная комиссия сочла ограниченно пригодными. Последних отправляют не на фронт, а в части обеспечения или в ТЦК и СП.

Сейчас в армии существует потребность в комплектовании штурмовых подразделений. В то же время происходит и комплектование других подразделений, которые не находятся непосредственно на фронте и не выполняют боевых задач.

Поэтому призыву подлежат:

– пригодные и ограниченно пригодные мужчины в возрасте от 27 до 60 лет с наличием военного опыта или без него;

– пригодные и ограниченно пригодные мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, если они проходили срочную службу и/или проходят военную службу в запасе или резерве;

– призывники в возрасте от 18 до 27 лет, не проходившие срочную службу. Они подписывают контракт с ВСУ;

– снятые и исключенные из военного учета мужчины, признанные пригодными или ограниченно пригодными во время военного положения, если они не воспользовались правом на отсрочку или если не осуждены за тяжкое преступление.

Напомним, военнообязанный мужчина может быть признан ограниченно пригодным к военной службе во время прохождения военно-врачебной комиссии. Такие граждане могут быть мобилизованы, однако перечень задач и место, где они будут проходить службу, будут другими.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Верховной Раде предложили мобилизовать на общественные работы мужчин, которые не хотят воевать. Автор соответствующего законопроекта "слуга народа" Георгий Мазурашу считает, что защиту страны могут обеспечить только мотивированные граждане.

– Ранее бывший нардеп Вадим Денисенко заявил, что даже после войны в Украине необходимо еще на три года запретить мужчинам выезд за границу. По его мнению, это поможет сохранить нацию. В МВД Украины подчеркнули, что не имеют отношения к такой инициативе.

– Возможна ли в Украине тотальная мобилизация и какими могут быть последствия, читайте в материале.

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