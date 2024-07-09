Кого могут мобилизовать только по собственному желанию во время военного положения в Украине: названы категории

В Украине во время действия правового режима военного положения и общей мобилизации призыва в армию подлежат мужчины от 18 до 60 лет. При этом при определении, будет служить призывник на передовой или в тыловых частях, будут учитываться выводы ВЛК.

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Однако существует несколько категорий граждан, которые могут быть мобилизованы исключительно по собственному желанию. Какие именно – определено в статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Статья 23 закона о мобилизации определяет перечень категорий граждан призывного возраста, имеющих право на отсрочку от призыва, но могут быть мобилизованы по собственному желанию.

В частности, служить по контракту в подразделениях Сил обороны по собственному желанию могут лица с инвалидностью.

Без добровольного согласия запрещено мобилизовать тех, кто побывал в российском плену и кого удалось вернуть в рамках обменов.

Кроме того, только по собственному желанию могут присоединиться к войску лица, которым еще не исполнилось 25 лет и которые "прошли базовую общевойсковую подготовку в соответствии со статьей 10-1 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" или базовой военной службе."

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал, могут ли мобилизовать 18-летнего студента, который учится заочно в университете.

Также мы писали, что представитель Министерства обороны Дмитрий Лазуткин сказал, что две категории украинских студентов получат отсрочку от мобилизации. Речь идет, в частности, о тех, кто учится на дневной или дуальной форме на бюджетной основе.

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