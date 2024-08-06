Кого могут мобилизовать в Украине до конца августа: названы все категории

В Украине продолжается общая мобилизация и военное положение, которые были продолжены Верховной Радой на 90 дней с 12 августа по 9 ноября 2024 года. В этот период согласно новому закону призыву подлежат мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, если они пригодны по состоянию здоровья и не имеют оснований для отсрочки.

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Мужчины до 25 лет, женщины, а также люди с инвалидностью могут мобилизоваться добровольно. Детальнее о том, кого могут мобилизовать в Украине до конца августа, читайте в материале.

В настоящее время существует 4 категории годности по заключению ВЛК, определяющих, в каких родах войск может служить гражданин.

Призову подлежат следующие категории мужчин:

от 18 до 60 лет с опытом военной службы;

от 25 до 60 лет без опыта службы;

пригодны к службе в высшем военном учебном заведении (ВУЗе), в ТЦК и СП, частях обеспечения, учреждениях, организациях, но непригодны к службе в ДШУ, морской пехоте, ССО, подразделениях спецназначения, плавающем составе и т.п.;

пригодны по отдельным специальностям;

пригодны для выполнения специфических задач;

те, кто стоит или подлежит взятию на военный учет;

снятые с военного учета, если прошло основание снятия, берутся на учет повторно и подлежат мобилизации;

исключенные из военного учета, которые не осужденные за тяжкое или особо тяжкое преступление, в случае добровольного прохождения ВЛК и получения от нее постановления о пригодности к службе подлежат мобилизации.

Не подлежат призыву на военную службу мужчины с инвалидностью независимо от группы, однако группу инвалидности нужно подтвердить выводом военно-врачебной комиссии, чтобы получить отсрочку от мобилизации. В частности, военнообязанные с инвалидностью II и III групп, установленной после 24 февраля 2022 г., должны в течение 9 месяцев пройти повторную комиссию ВЛК для подтверждения группы инвалидности, тогда как инвалидность I группы подтверждать не нужно. Если ВЛК не подтверждает инвалидность, военнообязанных могут мобилизовать.

4 мая также вступил в силу закон, отменяющий статус ограниченной пригодности. Мужчины мобилизационного возраста, признанные ограниченно годными до 4 мая, должны пройти ВЛК повторно до 4 февраля 2025 г. для определения степени годности к военной службе.

Пригодны к призыву только по собственному желанию:

лица с инвалидностью;

лица, освобожденные из плена;

лица в возрасте до 25 лет, прошедшие базовую общевойсковую подготовку или базовую военную службу;

осужденные лица мобилизационного возраста при принятии судом решения об условно-досрочном освобождении от наказания.

Как сообщал OBOZ.UA, некоторых молодых граждан в возрасте до 25 лет все же могут мобилизовать. Речь идет о тех, кто раньше отслужил срочную службу, был призван на нее в 2020-2021-м и в начале 2022 года, или окончил военную кафедру.

Напомним, согласно результатам соцопроса Центра Разумкова, около 60% украинцев убеждены, что без проведения мобилизации Украина будет оккупирована Россией. Чуть больше 40% из них считают, что уклоняться от мобилизации стыдно.

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