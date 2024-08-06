Кого могут мобилизовать в Украине до конца августа: названы все категории
В Украине продолжается общая мобилизация и военное положение, которые были продолжены Верховной Радой на 90 дней с 12 августа по 9 ноября 2024 года. В этот период согласно новому закону призыву подлежат мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, если они пригодны по состоянию здоровья и не имеют оснований для отсрочки.
Мужчины до 25 лет, женщины, а также люди с инвалидностью могут мобилизоваться добровольно. Детальнее о том, кого могут мобилизовать в Украине до конца августа, читайте в материале.
В настоящее время существует 4 категории годности по заключению ВЛК, определяющих, в каких родах войск может служить гражданин.
Призову подлежат следующие категории мужчин:
- от 18 до 60 лет с опытом военной службы;
- от 25 до 60 лет без опыта службы;
- пригодны к службе в высшем военном учебном заведении (ВУЗе), в ТЦК и СП, частях обеспечения, учреждениях, организациях, но непригодны к службе в ДШУ, морской пехоте, ССО, подразделениях спецназначения, плавающем составе и т.п.;
- пригодны по отдельным специальностям;
- пригодны для выполнения специфических задач;
- те, кто стоит или подлежит взятию на военный учет;
- снятые с военного учета, если прошло основание снятия, берутся на учет повторно и подлежат мобилизации;
- исключенные из военного учета, которые не осужденные за тяжкое или особо тяжкое преступление, в случае добровольного прохождения ВЛК и получения от нее постановления о пригодности к службе подлежат мобилизации.
Не подлежат призыву на военную службу мужчины с инвалидностью независимо от группы, однако группу инвалидности нужно подтвердить выводом военно-врачебной комиссии, чтобы получить отсрочку от мобилизации. В частности, военнообязанные с инвалидностью II и III групп, установленной после 24 февраля 2022 г., должны в течение 9 месяцев пройти повторную комиссию ВЛК для подтверждения группы инвалидности, тогда как инвалидность I группы подтверждать не нужно. Если ВЛК не подтверждает инвалидность, военнообязанных могут мобилизовать.
4 мая также вступил в силу закон, отменяющий статус ограниченной пригодности. Мужчины мобилизационного возраста, признанные ограниченно годными до 4 мая, должны пройти ВЛК повторно до 4 февраля 2025 г. для определения степени годности к военной службе.
Пригодны к призыву только по собственному желанию:
- лица с инвалидностью;
- лица, освобожденные из плена;
- лица в возрасте до 25 лет, прошедшие базовую общевойсковую подготовку или базовую военную службу;
- осужденные лица мобилизационного возраста при принятии судом решения об условно-досрочном освобождении от наказания.
Как сообщал OBOZ.UA, некоторых молодых граждан в возрасте до 25 лет все же могут мобилизовать. Речь идет о тех, кто раньше отслужил срочную службу, был призван на нее в 2020-2021-м и в начале 2022 года, или окончил военную кафедру.
Напомним, согласно результатам соцопроса Центра Разумкова, около 60% украинцев убеждены, что без проведения мобилизации Украина будет оккупирована Россией. Чуть больше 40% из них считают, что уклоняться от мобилизации стыдно.
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