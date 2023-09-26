Кого в Украине могут вернуть на военный учет и мобилизовать: разъяснение

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, которая была начата из-за широкомасштабного вторжения России. Под нее подпадают все граждане Украины от 18 до 60 лет, которые способны выполнять свой военный долг.

Некоторые мужчины могут быть сняты с военного учета, но их могут вернуть и мобилизовать. Это регулируется законом Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Для мобилизации необходимо, чтобы лицо было пригодно по состоянию здоровья для выполнения обязанности. Так, если после проведения ВВК будет установлено, что состояние военнообязанного здоровья не позволяет ему выполнять военную службу, то его могут исключить из военного учета. Однако это касается только лиц, которые по решению ВВК признаются непригодными к военной службе как в мирное, так и военное время.

В случае пересмотра решений ВВК согласно изменениям, внесенным приказом № 490 Министерства обороны, некоторые лица, исключенные из военного учета, могут быть возвращены на учет.

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Исключение из военного учета означает, что лицо перестает подпадать под категорию военнообязанных или резервистов. В отличие от этого, снятие с военного учета является временной мерой и может происходить, например, при изменении места регистрации, места жительства, временном выезде за границу или отбывании наказания за незначительное правонарушение.

Процесс снятия с военного учета обязывает обратиться за повторной регистрацией в учете, в противном случае это будет расцениваться как нарушение правил военного учета. Лица, исключенные из военного учета, не обязаны снова регистрироваться, поскольку они уже не рассматриваются как военнообязанные.

Из военного учета исключаются следующие мужчины:

кто ранее был приговорен к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления;

кого по состоянию здоровья сочли непригодными к военной службе в военное положение с исключением из военного учета;

кто достиг предельного возраста пребывания в запасе;

призванные или принятые на военную службу;

проходящие военную службу (обучение) в высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высших учебных заведений;

военнослужащие или умершие военнообязанные;

кто отказался от украинского гражданства и покинул Украину.

Среди всех групп, включая тех, кого признали непригодным к военной службе по медицинским причинам и исключили из военного учета, существует возможность восстановления на учете, если они пройдут повторное медицинское обследование перед выше по уровню военно-врачебной комиссией, чем уровень комиссии, которая от с самого начала приняла решение об их непригодности.

Напомним, в рядах ВСУ сейчас достаточно много людей с группами инвалидности, которые не пригодны для службы. Правозащитники называют таких граждан ошибочно мобилизованными и говорят, что в Украине нет механизма их увольнения из войска.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине определены 13 категорий граждан, которых могут мобилизовать только добровольно. Накануне президент подписал законы о продолжении действия военного положения и всеобщей мобилизации, этой осенью вручать повестки об уточнении данных будут двум категориям военнообязанных мужчин.

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