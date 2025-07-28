'Количество вражеских атак уменьшилось': в ГПСУ объяснили, как освобождение Кондратовки повлияло на ситуацию на Сумщине. Карта

Количество вражеских атак на позиции украинских пограничников в Сумской области уменьшилось после освобождения н.п. Кондратовка. Таким образом наши подразделения могут лучше держать собственные позиции, расположенные левее и правее освобожденного района.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ГПСУ Андрей Демченко. Он добавил, что действия наших бойцов препятствуют противнику наступать вглубь украинской территории.

"Могу отметить, что количество атак, к примеру за последнее время, в этой операционной зоне на позиции подразделений Государственной пограничной службы несколько уменьшилось. Такой активности, как это было в начале действий, которые начал противник в пределах Сумщины, сейчас уже не происходит", – пояснил представитель ГПСУ.

Какая ситуации на границе Сумщины

По словам Демченко, ситуация четко прослеживается на примере Юнаковской и Хотинской общин, где враг продолжает попытки прорваться вглубь Сумщины. В то же время Силы обороны, подразделения Вооруженных сил и Государственной пограничной службы прилагают максимум усилий, чтобы полностью стабилизировать обстановку и не дать врагу продвинуться.

Он также отметил, что в последнее время противник не использует бронированную технику, вероятно из-за ее малого количества или сохраняет для дальнейших действий. В то же время на вопрос, реально ли противодействовать российским FPV-дронам в приграничных общинах, Демченко отметил, что это достаточно сложно.

"Враг нарастил использование дронов для своих террористических действий, потому что бьет не только по позициям украинских защитников, но и атакует мирное население в приграничье, для этого использует как дроны, так и артиллерию или даже авиацию, с которой сбрасывает КАБы или наносит удары неуправляемыми авиационными ракетами", – отметил он.

Что предшествовало

27 июля стало известно, что ВСУ освободили населенный пункт Кондратовка в Сумской области и подняли украинский флаг. Село, расположенное в Хотинской общине, контролируется Силами обороны. Там продолжаются стабилизационные мероприятия.

Информация об освобождении села Кондратовка появилась 25 июля, ее предоставили аналитики проекта DeepState. По их данным, 225-е отдельное штурмовое подразделение завершило зачистку и закрепление на территории Кондратьевки.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские защитники продолжают возвращать под свой контроль каждый метр родной земли. Ранее, наши бойцы установили сине-желтый флаг на Кинбурнской косе, что в 4-7,5 км от Очакова в Николаевской области.

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