Командовал армией Украины в самый трудный период независимой истории: чем запомнился 'железный генерал' Залужный

В четверг, 8 февраля, президент Владимир Зеленский уволил главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Именно на долю Залужного выпала одна из самых сложных задач – руководить ВСУ во время полномасштабной войны с Россией.

Генерал является одним из людей, которые пользуются наибольшим доверием украинцев благодаря его ключевой роли в сдерживании первоначального российского нападения и простым человеческим качествам. OBOZ.UA рассказывает, чем запомнился "железный генерал" Залужный.

Генерал Валерий Залужный был хорошо известен всем, кто мало-мальски интересовался военной тематикой, еще со времен АТО и ООС. Но главнокомандующим он стал только в 2021 году, а после полномасштабного вторжения РФ – о Залужном заговорил весь мир.

Детство и обучение

Залужный родился в семье военных в городе Звягель Житомирской области, поэтому свое детство он провел в гарнизоне среди военных. Образование будущий "железный генерал" получал в местной школе №9. И уже на первом уроке, отвечая на вопросы учительницы о своих мечтах на будущее, маленький Залужный уверенно заявил: "Я стану солдатом. Буду защищать нашу страну".

После окончания Новоград-Волынского машиностроительного техникума он поступил на общевоенный факультет Одесского института Сухопутных войск.

Военная карьера

В 1997 году с отличием окончил обучение в институте, после чего прошел все ступени военной службы. Был Залужный, в частности командиром взвода, командиром учебного взвода, командиром боевого взвода, командиром учебной роты, командиром роты курсантов и командиром батальона.

Далее была учеба в Национальной академии обороны, которую закончил в 2007 году, получив золотую медаль за изучение применения механизированных танковых соединений.

В период с 2007 по 2009 год занимал должность начальника штаба и первого заместителя командира 24-й отдельной механизированной бригады 13-го армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ во Львовской области. С 2009 по 2012 год он командовал 51-й отдельной механизированной бригадой.

В 2014 году Залужный признан лучшим выпускником оперативно-стратегического уровня подготовки Национального университета обороны Украины им. Черняховского, за что получил переходящий меч королевы Великобритании.

Война с Россией и руководящие должности в армии

Залужный участвовал в боевых действиях в Донбассе с 2014 года. В 2017 году его назначили начальником штаба — первым заместителем командующего войсками оперативного командования Западом Сухопутных войск ВСУ.

24 августа 2017 года он получил воинское звание генерал-майора.

В 2018 году Залужный стал начальником Объединенного оперативного штаба ВСУ – первым заместителем командующего Объединенными силами.

"Для меня война началась в середине июля 2014 года, с назначением заместителем командира сектора С, который формировался на Донбассе. С тех пор руководил почти всеми создаваемыми группировками. Дошел до начальника штаба Объединенных сил", – рассказывал Залужный в интервью Армия .inform в 2020 году.

Следует отметить, что во время его руководства войсками состоялась успешная операция по освобождению от российских оккупантов населенного пункта Южное, а также продвижение в Волноваху.

Уже в 2019 году Залужный стал командующим оперативным командованием "Север". А 27 июля 2021 Владимир Зеленский назначил Валерия Залужного Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины. Он сменил на этом посту Руслана Хомчака.

Полномасштабное вторжение РФ

С начала войны в 2022 году украинским защитникам удалось остановить наступление более 100 батальонно-тактических групп врага на девяти направлениях. Кроме того, удалось уволить Киевскую и Харьковскую области, а также оккупированный областной центр Херсон.

Командование этими операциями осуществлял Главнокомандующий Валерий Залужный вместе со своим штабом. После Второй мировой войны подобных по масштабу и интенсивности военных кампаний в истории не было.

Усилия Залужного оценили по достоинству и военные, и гражданские украинцы, а также Запад. Он стал настоящим символом устойчивости украинского народа в сверхсложные времена войны.

К примеру, 26 сентября 2022 года авторитетный журнал Time поместил портрет главнокомандующего ВСУ на обложку, подписав его фото крайне лаконично: "Генерал". По мнению редакции журнала, украинская армия вряд ли добилась бы таких успехов без своего командующего.

Отмечалось, что именно неординарные решения генерала Залужного о ведении боевых действий помогли Украине переломить ход войны в свою пользу.

Полковник Великобритании в отставке Глен Грант заявил, что именно Залужный смог объединить военных и стал большим мотиватором для всей украинской нации.

Кроме того, в 2022 году Залужный вошел в сотню самых влиятельных людей мира по версии Time.

Более того, еще в апреле 2022 года, после разгрома оккупационных войск на Киевщине, который западные аналитики окрестили "блестящим", с легкой руки журналистов издания Politico Залужный получил "титул" "Железного генерала", который с тех пор неразрывно ассоциируется с украинским главкомом.

В своем аналитическом материале Politico отметило, что "командующий станет легендарной фигурой в истории Украины. Ведь успехи украинской армии удивили весь мир".

Интересные факты

В честь Залужного названы несколько улиц в разных городах Украины. Так, 28 мая 2022 года в городе Покров Днепропетровской области улицу Горького переименовали в улицу Валерия Залужного. А 9 июня 2022 г. в пгт Старая Синява улицу Георгия Жукова назвали улицей Генерала Залужного.

В январе прошлого года Залужный унаследовал из США 1 миллион долларов, однако передал все эти деньги на нужды украинской армии.

Напомним, новым главнокомандующим президент назначил командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.

Стоит отметить, что сегодня Зеленский провел встречу с Залужным, о чем оба сообщили в Telegram-каналах. Во время этого они обсудили, в каком обновлении нуждается украинская армия и кто может быть в обновленном руководстве Вооруженных сил.

Информация о якобы снятии Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ появилась в сети еще вечером 29 января. Однако спикер президента Украины Сергей Никифоров тогда опроверг это. В Минобороны слухи прокомментировали так: "Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем: нет, это неправда".

4 февраля сообщалось, что президент Украины впервые лично прокомментировал вероятность увольнения Залужного. Он пояснил, что "думает над этой заменой", однако это касается "всей управленческой группы, ведущей машину страны".

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