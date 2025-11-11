Командование РФ под Покровском формирует дополнительные штурмовые группы – 'Атеш'

Из-за недостатка личного состава командование российской оккупационной армии под Покровском формирует новые штурмовые группы из эвакуационных подразделений. Вследствие таких действий руководства транспорт для эвакуации не выделяют, а медики не успевают добраться до раненых оккупантов. Это порождает страх и напряжение среди российских солдат.

Об этом сообщает движение сопротивления украинцев и крымских татар "Атеш", ссылаясь на собственных агентов в 74-й отдельной мотострелковой бригаде вооруженных сил РФ. По данным движения, командиры оккупантов акцентируют на атаках и продвижении вперед, а вот вопросы эвакуации и обеспечения решают по остаточному принципу.

Из-за такой реорганизации фактически остановилась система эвакуации: не поступает новый транспорт, а медики не успевают добраться до раненых оккупантов. Как следствие – значительное количество раненых россиян погибает от кровотечений и переохлаждения.

Ситуация в Покровске

По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, на Покровское направление было переброшено 150 тысяч российских военных с целью прорвать оборону, окружить город и перерезать пути снабжения ВСУ.

Сырский добавил, что цель агрессора – окружить Покровск и соседние города с трех направлений (север, юг, восток), вытеснить гражданских и захватить всю Донецкую область.

Украинские защитники на этом направлении делают ставку на преимущество в беспилотниках и на уничтожение инфраструктуры оккупантов.

Как сообщает Институт изучения войны, ситуация в районе Покровска и Мирнограда остается напряженной, украинские войска ведут бои за удержание позиций в пределах "кармана".

Недавно бойцы ВСУ провели зачистку в районе Родинского, к северу от Покровска, пытаясь удержать северную часть так называемого кармана. Силы обороны контратакуют и в самом городе, и на его западных окраинах, чтобы не дать оккупантам продвигаться.

На восточных и южных направлениях Покровска оккупанты продолжают наступление, что может свидетельствовать о попытке создать частичное окружение с целью поддержать более широкую операцию по взятию города в кольцо и заставить украинские силы отступить.

Ранее OBOZ.UA сообщал:

– В Скадовске Херсонской области оккупанты терроризируют местных жителей – отбирают у людей автомобили, угрожая оружием. Людей запугивают, а тех, кто пытается сопротивляться, забирают в неизвестном направлении.

– На временно оккупированной части Запорожской области российские командиры наладили фактическую "торговлю" своими подчиненными. Тех оккупантов, которые отказались идти в самоубийственные штурмы украинских позиций, продают в "трудовое рабство" местным коллаборационистам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!