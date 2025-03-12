Командующего ОК 'Север' Дмитрия Красильникова уволили с должности: что известно

Вечером 11 марта в сети появилась информация о якобы увольнении командующего Оперативного командования "Север" Дмитрия Красильникова. Утром 12 марта генерал-майор подтвердил эту информацию.

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О своем увольнении Красильников рассказал журналистам. Об этом сообщает "Суспільне Чернігів".

По словам генерал-майора, причин увольнения ему не объясняли. В настоящее время Красильников находится в батальоне резерва.

На уточняющий вопрос, с чем может быть связано это увольнение, Красильников заявил, что имеет некий предположения, но не стал их озвучивать.

"Мое мнение на этот счет, что нет существенных причин для такого. И события на Курщине... Грубо говоря, я из Курщины выехал еще в ноябре", – рассказал генерал-майор.

По информации Красильникова, его преемником в должности командующего ОК "Север" уже назначили бригадного генерала Алексея Шандара. Ранее он занимал должность заместителя командующего Десантно-штурмовыми войсками Украины.

Напомним, российские войска продолжают интенсивно обстреливать Черниговскую и Сумскую области. В частности, наиболее активно враг атакует приграничные районы Сумщины, граничащие с Курской областью.

Как сообщал OBOZ.UA, по оценкам британской разведки, российские войска сейчас усиленно давят на Силы обороны Украины в Курской области РФ, но в то же время возможности для контрнаступательных операций ВСУ улучшились в районе Покровска Донецкой области.

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