Комбриг 810-й ОБрМП прибыл в Севастополь из Курщины: в 'Атеше' раскрыли подробности. Видео

Российский генерал-майор Олег Власов, командир 810-й бригады морской пехоты РФ, прибыл в оккупированный Севастополь из Курской области. Цель его визита – проведение внеплановой ревизии в связи с потерями и проблемами на курском направлении.

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Об этом сообщил Telegram-канал военного движения украинцев и крымских татар "Атеш". Один из партизан движения зафиксировал на камеру прибытия вертолета с генерал-майором Власовым в Гагаринский район Севастополя, где расположена одна из баз охраны Крыма.

Отмечается, что целью визита Власова является расследование причин значительных потерь, большого количества пленных и саботажа приказов личного состава. Также Власов намерен обсудить проблемы на Курском направлении для дальнейшей отчетности высшему командованию.

Операциями 810 ОБрМП на Курском направлении временно руководит начальник штаба бригады.

Ранее сообщалось, что, несмотря на заявления российских властей о том, что украинское наступление в Курской области якобы остановлено, появляется все больше доказательств противоположного. В частности, сейчас начинается битва за следующий большой российский поселок – Корнево – в 19 км от границы.

Как сообщал OBOZ.UA, через две недели после начала операции на Курщине шок российских "элит" постепенно начал отступать, в Москве осознали, что "ситуация" на Курщине растянется по меньшей мере на несколько месяцев. Теперь пропагандистская машина РФ пытается убедить население России, что происходящее является частью "новой нормальности".

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