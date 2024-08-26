Компании NAUDI готовы вдвое увеличить производство боеприпасов, но есть одно условие

Компании ассоциации NAUDI могут вдвое увеличить производство боеприпасов разных калибров. Однако для этого требуются стабильные поставки порохов и взрывчатых веществ.

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Об этом заявили в Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности Украины (NAUDI).

В компании отметили, что военные конфликты в мире привели к дефициту пороха. Для Украины, которая находится в состоянии войны, создание собственного пороха стало стратегическим приоритетом. В марте Правительство Украины приступило к проекту выращивания хлопчатника, необходимому для производства пороха, в нескольких регионах страны на 10 экспериментальных полях. Результаты экспертизы после сбора урожая должны показать, пригодно ли украинское сырье для изготовления взрывчатых веществ.

Заместитель председателя NAUDI Сергей Высоцкий в комментарии "Единому марафону" отметил, что глобальный дефицит пороха ограничивает возможности стран-поставщиков удовлетворить растущие потребности Украины.

"Компании нашей Ассоциации могут увеличить производство боеприпасов разных калибров, включая 122 мм и минометные, вдвое. Однако для этого требуются стабильные поставки порохов и взрывчатых веществ. Пока таких постоянных поставок нет", – подчеркнул Высоцкий.

Страны НАТО, которые сейчас активно ремилитаризуются, потребляют значительные объемы пороха для производства боеприпасов, часть из которых передается Украине как международная техническая помощь. Однако, по словам Высоцкого, эти страны не могут поставлять большие партии пороха и взрывчатых веществ в Украину.

Таким образом, увеличение производства боеприпасов в Украине возможно только при обеспечении стабильных поставок пороха или создании собственного производства.