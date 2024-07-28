Кому из украинцев откажут в праве на отсрочку от мобилизации: полный список

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, в ходе которой военнообязанных граждан призывают на военную службу. Уже через несколько дней некоторые украинцы могут потерять право на отсрочку от мобилизации.

Видео дня

Отсрочка от мобилизации больше не доступна для 10 категорий граждан. OBOZ.UA выяснил, в каких случаях мужчины могут потерять уже отсрочку.

Согласно действующему закону №3633-IX, некоторые военнообязанные граждане Украины не смогут получить отсрочку от мобилизации с 1 августа 2024 года.

В документе говорится, что отсрочка с 1 августа не будет предоставляться таким категориям граждан Украины:

– студенты и аспиранты, обучающиеся на заочной или вечерней форме;

– студенты и аспиранты, получающие второе, третье высшее образование;

– многодетные мужчины, имеющие задолженность по уплате алиментов (размер задолженности должен превышать сумму платежей за три месяца, но в случае погашения и своевременной уплаты, отсрочку можно оформить);

– родители-одиночки, в случае если мать не лишена родительских прав, не признана умершей или пропавшей без вести, не отбывает наказание;

– лица, работающие на предприятиях, учреждениях и организациях Министерства обороны;

– лица, имеющие статус "ограниченно годный" – из-за отмены такой категории (если ВВК признает мужчину годным);

– мужчины, которые при повторном ВВК были признаны здоровыми;

– неполнородные братья погибших на войне военных (право имеют только родные).

Кроме того, теперь отсрочка от мобилизации по уходу за человеком с инвалидностью также невозможна, если это инвалидность III группы. То же самое касается людей с инвалидностью I и II группы – военнообязанный не имеет права ее оформить, если есть другие родственники, которые могут ухаживать за таким человеком.

Напомним, Украина ведет переговоры с Молдовой о возвращении домой украинцев 18-60 лет, незаконно сбежавших за границу. В первую очередь речь идет о тех, кому Кишинев отказал в предоставлении убежища, но эти лица так и не вернулись в Украину.

Ранее сообщалось, что в некоторых случаях мобилизовать могут даже тех украинцев, кто не достиг 25-летнего возраста. Кто именно может оказаться в армии в возрасте до 25 лет, определяют нормы действующего законодательства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!