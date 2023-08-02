Кому из украинцев вручат повестки в августе, а кто может получить отсрочку от мобилизации: разъяснение

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, в ходе которой военнообязанных граждан в возрасте от 18 до 60 лет могут призвать в армию. В августе украинцев ждут изменения в процессе мобилизации.

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В частности, теперь солдаты срочной службы смогут добровольно мобилизоваться в ряды Вооруженных сил Украины. Об этом свидетельствует законопроект №9342.

Начиная с 1 августа срочники по желанию могут быть переведены в категорию мобилизованных. Военнослужащие срочной службы, срок воинской службы которых истек во время действия военного положения, и военная служба которых продлена сверх установленных сроков, и которые во время действия военного положения прослужили не менее шести месяцев, по собственному желанию могут быть переведены в категорию мобилизованных.

Кроме того, в августе будет изменена система начисления выплат военнослужащим. Также в законодательстве теперь будет четыре критерия для освобождения из ВСУ во время военного положения. К ним относится достижение предельного возраста службы, состояние здоровья, семейные обстоятельства и вступление в законную силу обвинительного приговора суда.

Сотрудники ТЦК и СП продолжат вручать повестки военнообязанным – их будет три вида. Гражданам будут вручать повести для уточнения учетных данных, для прохождения военно-врачебной комиссии, а также мобилизационное предписание, которое вручается после успешного прохождения медкомиссии.

Действующее законодательство предусматривает целый ряд законных оснований для отсрочки от мобилизации. Получить законное освобождение от службы в армии могут такие категории граждан:

– забронированные органами власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также предприятиями, учреждениями и организациями (в установленном Кабинетом министров порядке);

– признаны лицами с инвалидностью или непригодными к службе;

– многодетные родители (трое и более детей младше 18 лет);

– родители, самостоятельно воспитывающие ребенка в возрасте до 18 лет;

– женщины и мужчины, опекуны и приемные родители с ребенком с инвалидностью до 18 лет;

– женщины и мужчины с совершеннолетним ребенком с инвалидностью I или II группы;

– занятые постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком, а также своими родителями или жены (супруга);

– опекуны недееспособных лиц, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I или II группы;

– народные депутаты;

– студенты, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты на дневной или дуальной форме обучения;

– научные и научно-педагогические работники вузов, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники заведений профессионального (профессионально-технического) образования, школьные учителя, работающие не менее чем на 0,75 ставки;

– женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка, родной брат или сестра) погибли или пропали без вести во время АТО, будучи военнослужащими, непосредственными участниками АТО или работниками предприятий и учреждений, которые привлекались к обеспечению АТО.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал, кто может получить отсрочку от мобилизации в Украине по состоянию здоровья и сколько она будет действовать.

Также мы писали, кого мобилизуют в Украине в августе и что делать, если силой ведут в ТЦК.