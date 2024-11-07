'Консультируемся с нашими союзниками': в США заявили, что готовят ответ на привлечение войск КНДР к войне в Украине

В США проводят консультации со странами-партнерами, чтобы определить надлежащий совместный ответ на развертывание войск КНДР в России вблизи границы с Украиной. Штаты хотят выработать консолидированную реакцию коалиции, а не одностороннюю.

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Позицию Вашингтона пояснил 7 ноября представитель американского Государственного департамента Мэтью Миллер. Он пока что отказался от официальных объявлений конкретики этого ответа.

"Мы консультируемся с нашими союзниками и партнерами относительно надлежащего ответа на развертывание северокорейских солдат в Курской области и их потенциальное вовлечение в боевые действия", – сказал сотрудник внешнеполитического ведомства.

Он призвал "помнить, что ответ на агрессию России против Украины не только ответ США". Для этого собралась целая коалиция из полсотни государств.

"От имени Соединенных Штатов мы продолжим поддерживать Украину, мы будем в дальнейшем поддерживать ее на поле боя, и мы будем работать над сохранением альянса, который мы создали", – сказал Миллер.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ранее заявил, что российский диктатор Владимир Путин, полагаясь на военную помощь от Ирана и Северной Кореи, показывает свое отчаяние и становится все более зависим от своих авторитарных друзей. Однако привлечение солдат Ким Чен Ына к боевым действиям на европейской земле является "крайне опасным для глобальной безопасности" и должно заставить мир сделать больше, чтобы изменить курс войны.

– В Reuters написали, что в США в курсе, что северокорейские военные участвуют в боевых действиях в Курской области РФ. В частности, речь идет о боях 4 ноября.

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