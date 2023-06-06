Контрнаступление ВСУ завершится победой и откроет Украине путь в НАТО, – Дмитрий Кулеба

Глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что контрнаступление украинской армии будет успешным и завершится победой Украины над российскими оккупантами. Кроме того, по мнению министра, победа откроет нашему государству путь к официальному вступлению в НАТО.

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В комментарии Reuters в понедельник, 5 июня, Кулеба отметил, что наши Вооруженные силы имеют достаточное количество вооружения, чтобы начать контрнаступление. В то же время он убежден, что Украина нуждается в постоянных поставках от союзников.

"Когда вы переходите в контрнаступление, одно дело иметь достаточно оружия, чтобы начать его, а другое дело – обеспечить устойчивость поставок, чтобы иметь возможность продолжать столько, сколько будет необходимо", – подчеркнул глава МИД.

Он добавил, что уверен в том, что партнеры не остановят военную помощь Украине и будут поддерживать до тех пор, пока наша страна не освободит от оккупантов все свои территории.

На вопрос о том, началось ли контрнаступление, Кулеба не ответил. Он добавил, что самое главное не то, когда он начнется, а то, что завершится победой украинцев.

Относительно членства в НАТО Кулеба отметил, что это не остановит войну с РФ, однако может уберечь от дальнейших войн.

"Членство в НАТО не может остановить эту войну, но членство в НАТО остановит дальнейшие войны. Поэтому лучший способ обеспечить безопасность в регионе – прийти к тому моменту, когда Украина станет членом НАТО", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в администрации президента США Джо Байдена убеждены, что будущее украинское контрнаступление будет успешным и приведет к возвращению стратегически важных территорий. Также развитие событий на поле боя будет иметь большое влияние на любые будущие переговоры.

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