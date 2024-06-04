Кошку убило дверью: жительница Днепра показала поврежденный российским ударом дом и рассказала об атаке. Видео

Жительница Днепра по имени Елена показала поврежденный дом после утреннего ракетного удара оккупантов по городу. К моменту атаки женщина была в доме сама вместе с кошкой, которую придавило дверью и она погибла.

Видео с последствиями атаки опубликовали в Telegram-канале Днепр Оперативный. Когда произошел взрыв, Елена лежала на диване и едва осталась жива, потому что прямо на нее начал сыпаться потолок и летело стекло в результате взрывной волны.

"Это была секунда и здесь я слышу страшный свист, будто истребитель очень низко летит. В этот момент я разговаривала с дочерью, говорю ей "ой, у нас" и все... Начало все сыпаться, меня привалило", – рассказывает она.

Сама женщина, к счастью, во время атаки не пострадала, однако ее дом в результате взрывной волны получил значительные повреждения.

Ранее сообщалось, что утром во вторник, 4 июня, российские войска пытались ударить по Днепру двумя ракетами, которые были сбиты. В результате падения обломков возникли повреждения инфраструктуры и получили ранения семеро жителей, в том числе одномесячный малыш.

Как сообщал OBOZ.UA, днем 23 мая страна-агрессор РФ ударила по пригороду Днепра баллистической ракетой. В Днепровском районе возник пожар, никто не пострадал.

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