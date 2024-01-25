Коваленко: закрыть небо над зоной боевых действий вполне реально – что грозит российской авиации в 2024 году

В 2024 год Украина вошла с надеждой на получение от международных партнеров целого ряда новых образцов вооружений – в частности, истребителей F-16. А вот для российских оккупационных войск год начался с серьезных потерь в авиации, что уже делает украинское небо для оккупантов небезопасным. Но как изменится ситуация с появлением F-16 и не только? Давайте разберемся.

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Потери оккупантов

Неожиданные потери сразу трех фронтовых бомбардировщиков-истребителей Су-34 в районе временно оккупированной Чаплынки в декабре 2023-го, а затем самолета ДРЛО А-50 и повреждение Ил-22 над Азовским морем в январе 2024-го подняло вопрос о безопасности украинского неба для россиян даже над временно оккупированными территориями.

С декабря 2023 года резко уменьшилось количество боевых вылетов ВКС РФ над левобережной Херсонщиной, но стоит отметить, что повысилась интенсивность работы российской тактической авиации в Донецкой, Луганской и Запорожской областях. В то же время удалось отогнать А-50 и Ил-22 от их привычных маршрутов, но не полностью прекратить деятельность.

У многих возникает представление, что в 2024 году, когда Воздушные силы ВСУ получат F-16, сразу же начнутся эдакие воздушные бои в стиле Top Gun, но это не так.

Да, 2024-й станет годом вытеснения российской авиации из украинского воздушного пространства, я в этом уверен, но происходить это будет по совершенно иному и не настолько захватывающему сценарию. Хотя результаты будут действительно захватывающими.

Воздушный бой 2024

Возможности, особенно в вопросах огневого поражения и номенклатуры ракет, легких истребителей F-16 я уже рассматривал ранее, а потому остановлюсь на главном их средстве дальнего поражения воздушных целей – ракетах "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM.

Наиболее привлекательными для нас являются ракеты модификаций AIM-120C-5/C-6/C-7, а также AIM-120D с дальностью поражения 105, 120 и 180 км.

Фактически эти ракеты позволят F-16 поражать российские самолеты не только над всей левобережной Херсонской областью, но и над севером временно оккупированного полуострова Крым. Любой из российских боевых самолетов еще до того, как будет заходить в зону для пуска своих ракет либо сброса КАБ, будет сбиваться. Но при небольшом условии.

Для того чтобы вышеупомянутые ракеты были эффективны на максимум, им жизненно необходима поддержка по целеуказанию за счет самолетов дальнего радиолокационного обнаружения – AEW&C (или, как они известны у нас, – AWACS). С учетом же того, что эти самолеты находятся на регулярном дежурстве в воздушном пространстве Румынии, в оказании такой поддержки я не сомневаюсь.

То есть уничтожение российской авиации будет проводиться на расстояниях, на которых они сами ничего не смогут нам противопоставить? Будет такое себе "избиение младенцев"? Не совсем так.

Для российской тактической авиации имеется номенклатура ракет класса "воздух-воздух" большого радиуса действия. В частности, Р-77 (110 км), Р-33 (160 км), Р-37 (якобы до 400 км)… Но у всех российских дальнобойных ракет класса "воздух-воздух" есть такая же зависимость от авиации ДРЛО, как и у западных. Вот только, дабы предоставить возможность российским ракетам использовать весь свой потенциал, российским самолетам ДРЛО придется выйти из безопасной зоны и вернуться в зону повышенных рисков.

Фактически российская авиация будет загнана (как минимум в небе над левобережной Херсонщиной) в тупик, ведь любая попытка противодействия украинской авиации будет чревата потенциальной потерей боевых либо разведывательных самолетов. В свою очередь, в близости от линии боевого столкновения Луганской и Донецкой областей применение F-16 может быть ограниченным, поскольку это зона за пределами эффективного применения самолетов AEW&C, без захода в воздушное пространство Украины.

Именно поэтому, на мой взгляд, доминирование F-16 начнется именно с левобережной Херсонщины. Но в воздушном бою побеждать будут не только эти самолеты.

Поддержка с земли и не только

В рецепте по изгнанию российской авиации из украинского воздушного пространства три ингредиента, и F-16 только один из них. Совершенно не исключаю, что F-16 станет не единственным образцом западного истребителя, который поступит на вооружение ВС ВСУ.

В Украине регулярно уделяется внимание поставкам немецких ракет TAURUS, и по мере этих задержек все негодование выливается на немецких политиков. Хотя это не совсем справедливая критика. Ведь есть еще и нерешенный вопрос с интеграцией этих ракет в Су-24, что является куда более проблемной задачей, нежели интеграция Storm Shadow и Scalp-EG. Зато это не проблема для истребителей SAAB Gripen.

Тем более что в ходе выступления в Давосе глава МИД Швеции Тобиас Бильстрем отметил, что Стокгольм не против передачи SAAB Gripen Украине – при выполнении ряда условий. А в августе 2023 г. сообщалось о прибытии в Швецию украинских пилотов для прохождения курса подготовки на SAAB Gripen.

Однако это лишь предположения, а что касается других составляющих по изгнанию росавиации, то они также хорошо знакомы – комплексы ПВО большого радиуса действия и ATACMS.

Ракеты ATACMS должны будут ограничивать и в целом сделать невозможным использование российской авиацией аэродромов на временно оккупированных территориях. Соответственно, это сократит оперативность и повысит ресурсозатраты у российской авиации. В то время как средства ПВО будут сохранять высокие риски для ВКС РФ, даже когда не фиксируются взлеты F-16.

Выводы

В 2024 году российской авиации будет неспокойно в украинском небе, но и перед ВС ВСУ стоят непростые задачи комплексного применения нескольких средств противодействия РОВ, а также нужна в высшей степени аккуратность при применении данных средств, поскольку враг тоже имеет чем ответить.

Также следует понимать, что результаты будут не молниеносные, и сразу над всей зоной боевых действий сделать такую себе "бесполетную зону" для российских оккупационных войск не получится, но в целом это вполне осуществимо.

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".