Кремль делает странные движения на двух АЭС, и это не 'жесты доброй воли'. Интервью с майором Гетьманом

Ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции остается напряженной, несмотря на то, что российские оккупационные войска якобы покидают этот объект, но совершаются некоторые странные движения. Не стоит предполагать, что враг готов делать "жест доброй воли". Он может готовить неядерный теракт и преследовать три цели – чисто военную, энергетическую и политическую. Прежде всего, Кремль хочет обвинить Украину в возможном теракте на ядерном объекте, не только на ЗАЭС, но и на своем – на Курской АЭС в России.

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Тем временем Силы обороны Украины закрепляются на плацдарме вблизи Антоновского моста. Вражеская группировка на левом берегу реки Днепр получила приказ уничтожить украинских защитников любой ценой, но если ВСУ удастся хорошо закрепиться, наступление будет более заметным. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал ветеран российско-украинской войны майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

– Российские блоггеры-пропагандисты выразили опасения по поводу того, что Вооруженные Силы Украины вскоре будут форсировать реку Днепр. Как вы рассматриваете такую перспективу? Действительно ли это возможно на сегодняшний день?

– Российская группировка, которая находится на левом берегу реки Днепр, так и называется – "Днепр". У российских блоггеров есть претензии к нему – что они не подготовились, что они не "отжали" много небольших лодок и не сделали этакий "речной флот". В то же время спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк относительно ситуации в этом направлении просила ссылаться только на официальную информацию. Если же кто-то владеет информацией от своих источников, ее не стоит обнародовать, чтобы не помогать врагу.

На сегодняшний день там есть плацдармы, которые мы заняли – это официальная информация. Вроде бы были сообщения о том, что там видели тяжелую технику с нашей стороны, вблизи Антоновского моста. Мы удерживаем этот плацдарм и, судя по всему, в этом направлении будем продолжать наступательные действия. Куда именно, это уже решает наш Генеральный штаб.

Также есть информация о том, что российским военнослужащим, входящим в группировку "Днепр", отдан приказ любой ценой разрушить этот плацдарм, не считаясь с потерями живой силы и техники. Для них это выглядит очень опасно.

Если украинские Силы обороны смогут там мощно закрепиться, дальше наши наступательные действия будут заметнее. Там таких линий обороны россиянами не построено. Надеемся, что пусть и не прямо там, но на участках, где у россиян наиболее слабая оборона, украинская армия будет атаковать врага.

– Появилась информация о том, что около 180 тысяч оккупантов сейчас сосредоточено на восточном направлении. Как вы думаете, какая цель может стоять перед этой группировкой?

– Скорее всего, здесь посчитаны и те войска, которые находятся в Луганской области, потому что непосредственно на восточном направлении – Марьинка, Авдеевка, Бахмут – гораздо меньше.

И откуда у врага такие силы? Давайте вспомним, что к началу полномасштабного вторжения Россия собрала группировку около 300 тысяч. Мобилизация в России происходит, как говорится, не шатко, не валко. Откуда Россия могла взять 180 тысяч именно в этом направлении? Эту информацию нужно проверять. Это выглядит как минимум противоречиво.

– Вопрос по Крыму. Наталья Гуменюк сообщила, что крымские оккупационные чиновники тайно вывозят свои семьи и имущество с полуострова. Причем этот процесс длится несколько месяцев. В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что не может быть окончания войны без освобождения Крыма. Как вы оцениваете такие перспективы?

– Есть и другая интересная информация – о том, что большое количество машин выстроилось непосредственно на въезд в Крым. Это не военные машины, но среди них много грузовиков. Может, Россия маскирует, что перевозит туда военную технику, но зачем ей маскироваться?

Там происходят удивительные вещи с точки зрения того, что в Крым заезжает большое количество грузовых машин. Возможно, их должны использовать именно как транспорт, которым что-нибудь будут вывозить с полуострова.

Информация о вывозе семей и вещей озвучивалась и раньше. Аксенов и все остальные делают это тайно, потому что там и так довольно панические настроения. Те войска, которые находятся в Крыму, прекрасно понимают, что когда будут перерезаны пути снабжения по суше из РФ, когда украинская армия выйдет на побережье Азовского моря, останется только Крымский мост, по которому невозможно перевезти большое количество грузов, ведь железнодорожное сообщение разрушено.

Общество там и без того демотивировано. Если бы эта "эвакуация" стала известна широким массам, можно было бы ожидать актов неповиновения.

– Последний вопрос – относительно Запорожской АЭС. Была информация о том, что кафиры якобы покидают станцию. В то же время озвучиваются опасения, что враг готовит теракт на ЗАЭС. По вашим оценкам, можно ли рассматривать эту деоккупацию как жест доброй воли?

– Представитель российского МИД уже заявила, что якобы Украина готовит теракт на ЗАЭС. Станцию уже покинули представители "Росатома". Якобы обслуживающему персоналу АЭС также предложено уехать. Часть находившихся там военнослужащих также быть откуда выведены.

Это вряд ли похоже на "жест доброй воли". Скорее, это подготовка к какому-нибудь теракту.

Это не обязательно должен быть теракт с выбросом радиоактивных элементов. Это может быть попытка разрушить оборудование, непосредственно преобразующее энергию, производимую атомным реактором. Поэтому радиоактивного загрязнения местности может и не произойти.

Здесь есть и другие сценарии. Следующий сценарий – заменять АЭС перед выходом и передачу ее под контроль МАГАТЭ. А когда станция окажется под нашим контролем, оккупанты дистанционно устроят какое-нибудь разрушение, чтобы обвинить в этом нас.

В этом контексте я хочу напомнить о Курской АЭС в России. Там также происходят удивительные движения. Есть предположение, что россияне минуют эту станцию, чтобы обвинить Украину в совершении теракта с помощью дальнобойных дронов, ракет или чего-то еще.

Это может быть определенным политическим действом, чтобы продемонстрировать всему миру, что Украина – ненадежный партнер, что с нами не стоит иметь дело, и что мы не можем самостоятельно обслуживать атомные электростанции.

Итак, в этом можно увидеть несколько аспектов. Военный – загрязнение территории, чтобы сделать невозможным здесь продвижение украинских войск, энергетическое – разрушить станцию, чтобы вызвать проблемы в украинской энергетике, политический – совершить теракт на АЭС и обвинить нас.

Это главные направления. Возможно, рассматриваются и еще какие-то варианты. Очень сложно прогнозировать действия сумасшедшего. Но то, что я перечислил, выглядит достаточно реалистичным.