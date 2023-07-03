Зеленский заявил, что война не будет закончена без возвращения Крыма, и рассказал о контактах с ЦРУ

Конечной целью Украины в войне против российских оккупантов является освобождение Крыма. Без возвращения украинского полуострова она не может быть завершенной.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию CNN. Он подчеркнул, что без Крыма нашу страну представить нельзя.

"И пока Крым находится под российской оккупацией, это означает только одно: война еще не окончена", – сказал он.

На вопрос, есть ли какой-то сценарий, при котором может быть мир без Крыма, Зеленский сказал: "Тогда это не будет победа".

Кроме того, глава государства рассказал о контактах своих и украинских спецслужб с Центральным разведывательным управлением США (ЦРУ). В частности, недавно глава ведомства Билл Бернс посетил Киев и встретился с Зеленским и представителями украинской разведки.

При этом президент отметил, что был "удивлен", увидев, что о его встрече с Бернсом сообщили в СМИ.

"Мое общение с главой ЦРУ всегда должно оставаться за кадром. Мы обсуждаем важные вещи – что нужно Украине и как Украина готова действовать", – подчеркнул украинский лидер.

Отмечается, что Бернс, как опытный дипломат, стал надежным собеседником в Киеве и совершил несколько поездок в Украину во время войны.

"У нас нет никаких секретов от ЦРУ, потому что у нас хорошие отношения, и наши спецслужбы общаются друг с другом", – сказал Зеленский.

"Ситуация довольно проста. У нас хорошие отношения с главой ЦРУ, и мы разговариваем. Я рассказал ему обо всех важных вещах, связанных с полем боя, которые нам нужны", – отметил Зеленский.

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