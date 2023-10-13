Кремль готовил теракт в Израиле, потому что имел план по Украине: интервью с Крамаровым

Существует прямая связь террористической атаки ХАМАС на Израиль с планами Кремля в войне против Украины. Государство-террорист Россия участвовала в подготовке этого нападения, рассчитывая переключить внимание Запада с Украины и начать резкое наступление на украинские позиции. Впрочем, благодаря мужеству и мастерству ВСУ, а также прагматичной и быстрой реакции западных партнеров этот план не был реализован.

Сегодня ракеты ATACMS нужны Украине не столько для ударов по Крымскому мосту, сколько для того, чтобы нанести врагу колоссальные потери – такого масштаба, что ни одна мобилизация не поможет восстановить человеческий ресурс оккупанта. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал офицер резерва ВСУ, военный эксперт Андрей Крамаров.

– С 9 октября российские оккупационные войска начали наступление на Авдеевку и пытаются оцепить группировку Сил обороны. Как вы оцениваете опасность такого окружения?

– Да, была первая масштабная попытка наступления. Об этом говорится в сводке Генерального штаба. Однако враг предпринял эту попытку слишком самоуверенно. Фактически Авдеевку нужно замкнуть по дуге в 20 километров. Мы видели движение колоннами, как обычно, по не очень подготовленной местности. оккупанты начали с того, что просто нанесли значительные бомбардировки. С 5 утра они активно бомбили тактической авиацией. Параллельно с этим велась артиллерийская подготовка.

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Тем не менее, никаких результатов это не дало. Да, были некоторые наши позиции, которые они заняли, но это даже не оперативно-тактический уровень, это чисто тактический уровень. Просто Вооруженные Силы отошли с каких-то крайних передовых на более подготовленные для обороны позиции и с них начали отрабатывать.

Обратите внимание на потери россиян, они просто безумны. Их можно оценить на уровне бригады, то есть они очень велики. Они также понесли потери в танках, в боевых бронированных машинах, был сбит один штурмовик Су-25.

Я считаю, не надо сразу заниматься шапкозакидательством, но успехи врага я оцениваю как очень маловероятные. Просто потому, что там хорошо подготовлены наши позиции. Да и Авдеевку они пытаются захватить, наверное, не с 24 февраля 2022, а с 2014 года. Потому что по прямой это 10 километров до административных границ города Донецка.

Почему они прибегли к атакам именно сейчас, ведь они там спокойно сидели? Это связано с тем, что была заведена 25-я армия, которую они поначалу хотели бросить полностью на Купянско-Лиманское направление, но в результате она была размазана вдоль всей линии фронта.

На Купянско-Лиманском направлении на прошлой неделе – четверг, пятница, начало субботы – также велась активная подготовка, враг пытался наступать и снова понес безумные потери. Это танки, бронетехника, горюче-смазочные материалы для техники. Следовательно, эта попытка не увенчалась успехом и возникает вопрос, смогут ли они предпринять на том же направлении еще одну попытку из-за больших потерь.

Их контратаки на юге также не увенчаются успехом. Но чтобы отвлечь часть наших сил или заставить нас где-нибудь отступить для того, чтобы перегруппироваться, враг пытался прорваться в Авдеевку, но опять-таки успеха это ему не принесло.

Кроме того, насколько мне известно, наше командование было готово, ведь на Авдеевском направлении была усилена артиллерийская компонента, то есть наше командование и разведка прекрасно знали, что там будет удар, соответственно, он был эффективно отражен.

– Действительно, была информация о попытке наступления врага на Купянск. Итак, вы считаете, что ни на одном участке фронта сегодня оккупант не имеет шансов на успех?

– Шансы есть всегда, но объективных причин для того, чтобы они имели такой успех, ни на одном участке фронта нет. Эта ситуация противоположна той, что сложилась на нашем юге – здесь мы очень хорошо подготовились к обороне.

– Не видите ли вы связи между началом войны в Израиле и этими попытками наступления армии оккупанта?

– Да, стопроцентно вижу эту связь. Я уверен, что, когда начнется широкомасштабная операция в секторе Газа, там найдут следы, которые будут свидетельствовать о том, что россияне не просто знали, а участвовали в подготовке этого нападения ХАМАС на Израиль. Соответственно, в России ожидали этого теракта, чтобы получить изменение фокуса внимания, прежде всего, США и Запада в целом, и именно в этот момент планировали осуществить резкие наступательные действия в Украине, получить хотя бы ограниченный успех, а дальше выходить к нашим западным партнерам, дескать, давайте садиться за стол переговоров.

Но во-первых, благодаря мужеству и мастерству Вооруженных Сил Украины это им не удалось. Во-вторых, США достаточно быстро и прагматично отреагировали на ситуацию, прозвучали заявления об объединенной помощи и Израилю, и Украине. Это означает, что оборонные заказы, поставки и т.д. – все это общий проект, просто отправка будет происходить в две локации.

Байден заявил, что в 2024 году помощь Украине хотят увеличить до 100 миллиардов. Но очень важно понимать, что эта помощь имеет две составляющие: поддержка нашей макроэкономической стабильности и собственно военная помощь. Первая составляющая – это 24-28 миллиардов долларов в год, а все остальное – это военная помощь. Следовательно, она может быть увеличена практически в три раза.

Это достаточно мощный месседж о том, что США не собираются давать своим союзникам проиграть в войне.

– Вы сказали о безумных потерях, которые несут оккупационные войска, результата они не добились. В то же время, мы видим, что враг фактически не считается с человеческими потерями. Считаете ли вы, что в ситуации острой нехватки человеческого ресурса на фронте Кремль может прибегнуть к новой волне мобилизации или полной мобилизации в России?

– Есть информация, что до выборов в России, которые должны пройти в марте 2024 года, Кремль планирует отсрочку массовых мобилизационных мероприятий. В принципе, они завели все оставшиеся у них резервы. Даже 25-я армия переведена на поле боя в Украине. Далее будем наблюдать, как будут развиваться события на поле боя.

Скажу мое собственное мнение. Я очень надеюсь, что на сегодняшнем заседании в рамках формата "Рамштайн" будет объявлено о передаче Украине ракет ATACMS (интервью записывалось 11 октября – Ред.). Поверьте, 100, а лучше 150 ракет ATACMS нужны нам не для того, чтобы бить по Крымскому мосту, а для того, чтобы бить у линии разграничения и первой линии обороны россиян на нашей оккупированной территории, логистике и просто по местам скопления личного состава.

Эти ракеты позволили бы нам нанести такие безумные потери оккупационному войску, что мобилизация вряд ли могла бы быстро помочь, как это было в прошлом году во время деоккупации правобережья Херсонщины.

– Последний вопрос – по Бахмуту. По вашему мнению, каков шанс врага удержать этот населенный пункт по крайней мере до конца текущего года?

– Удерживать Бахмут нет никакого смысла. Там вопрос в самой дороге, которая идет дальше от Бахмута на Донецк, в самом транспортном узле. Я думаю, что, учитывая их попытки наступательных действий, выбивание резервов плюс последние действия наших 3 и 5 штурмовых бригад, которые имеют успех на этом направлении, вероятность удержания этого направления россиянами до конца года, даже при условии ухудшения погодных условий, 50:50.