Кремль хочет сорвать мобилизацию в Украине, мужчины стоят в очереди в армию: в Украинском центре безопасности озвучили неожиданные факты

Россия предлагает "вкусные" контракты воинам своей армии и одновременно пытается сорвать мобилизацию в Украине. Наибольшую опасность представляют действия агрессора на информационном поле. Враг пытается убедить украинцев в том, что пребывание в Силах обороны связано со множеством проблем и рисков, начиная с плохого командира и заканчивая высокой вероятностью попасть в плен или погибнуть. В результате складывается в целом негативное представление об украинской армии как таковой. Ситуацию усугубляет еще и то, что негативные примеры "тиражируются" медиа, в то время как положительные остаются за кадром.

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В то же время, готовность украинцев защищать свою Родину до сих пор остается на высоком уровне. Последние исследования показали интересный феномен: большая часть военнообязанных не стремится уклониться от службы, а просто ждут своей "очереди" присоединиться к рядам защитников Украины. Чтобы повысить мотивацию военнообязанных, нужно активно работать в информационном поле. Также крайне важно, чтобы государство вместе с местными органами власти создавало более привлекательные условия для защитников и их семей. И, наконец, еще одна большая и пока еще не до конца изученная тема – украинские женщины в армии. Это действительно колоссальный ресурс.

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказала соучредительница Украинского центра безопасности и сотрудничества, координатор платформы по поддержке привлечения гражданских Сил безопасности и обороны Украины Олеся Горяйнова.

– Как вы можете оценить сегодняшнее состояние готовности украинцев присоединиться к Силам обороны по сравнению с состоянием до начала полномасштабного вторжения? Можно ли говорить о лавинообразном уменьшении этого показателя?

– По данным организации Gallup International, по состоянию на конец 2023 года, 62% украинцев заявили, что готовы воевать за свою страну. Это большой показатель, самый большой среди стран Европы. Наименее готовы влевать граждане стран Западной Европы. Мы слышим об этом и от наших друзей из Северной Америки и из Европы – они понимают, если война начнется против их страны, то им будет очень сложно мобилизовать население, так как это удалось нам, украинцам.

В то же время, мы понимаем, что широкомасштабная война длится почти три года, и многие факторы играют против этого показателя. Один из них – усталость, второй – информационное влияние России, которое является существенным. Россияне поставили себе главную задачу в информационной сфере сорвать нам мобилизацию. В отличие от России, которая может предложить хороший "вкусный" контракт на несколько миллионов рублей, которых мужчина из глубинки никогда не видел. А у нас это по-другому. Эта война праведная, и люди идут защищать свою страну.

Сложно конкурировать с таким количеством ресурсов, которые Россия вкладывает в дезинформационные кампании. К сожалению, это оказывает влияние в значительной степени.

Негативные случаи, которые случаются в армии, тиражируются в медиа, в социальных сетях и расходятся. Это абсолютно обычный процесс. Люди более восприимчивы к отрицательной информации, потому что они чувствуют, что это нечто важное для сохранения собственной жизни. К сожалению, этим активно пользуются и желающие поймать хайп и Россия. Таким образом, создается впечатление, что в армии все плохо, что ты обязательно умрешь, покалечишься или тебя обязательно возьмут в плен. Это усиливается общим отрицательным информационным фоном, настроениями "все пропало".

В то же время, мы не можем сказать, что люди не хотят идти служить и что это абсолютно массовое явление. Это не так. Для нас открытием стало то, что люди во многом якобы ждут своей очереди. Мол, моя очередь пришла – я пошел служить.

– Вы сказали о мощном информационном влиянии России на срыв мобилизации в Украине. Но ведь такое влияние должно быть минимизировано благодаря закрытию доступа к российским СМИ и соцсетям, не так ли? Благодаря чему это влияние остается мощным? По каким информационным каналам сегодня работает враг?

– На самом деле россияне работают повсюду. Это то, с чем мы сталкиваемся, когда общаемся с нашими западными партнерами о том, как бороться с российской дезинформацией, когда в этих странах закрыли RT и Sputnik. Но ведь это совсем не работает. Россияне умеют очень быстро адаптироваться. Как только появился искусственный интеллект, они первыми в мире смогли прикрутить его к ботофермам. Причем такие структуры работали в них очень массово и очень успешно десятки лет. Этой работой сугубо в комментариях, сугубо в соцсетях они смогли повлиять на многие социальные процессы.

С бюджетами, которые в России выделяют на эти информационные кампании – а это миллиарды в год – они могут себе это позволить и они это делают. В частности, в 2025 году расходы России на пропагандистские медиа вырастут на 13% – а это более 1,4 млрд долларов.

По поводу Украины. Когда закрыли российские соцсети, медведчуковские каналы, на тогда мы увидели эффект, который длился определенный период времени. Но у нас есть соцсети, в которых сидят те люди, у нас очень популярный Telegram, ТикТок, Facebook. Есть способы распространения информации, которая впоследствии оказывается дезинформацией. В них ничего не изменилось, они просто перегруппировались, также работают в соцсетях и тиражируют то, что им необходимо. Главная цель – максимальное повышение деморализации и страха у людей.

– Вы упомянули о действительно большом материальном обеспечении оккупационного войска. У нас, к сожалению, оно не столь велико. По вашему мнению, насколько фактор материального обеспечения важен? Какие еще факторы играют большую роль?

– Здесь важно понимать кардинальное отличие между украинской войной и российской войной и между мотивацией. Россияне изучили уроки Афганистана, куда они отправляли срочников и получили общественное недовольство. Идеологического оправдания войны, которая не является их, захватнической, недостаточно для того, чтобы человек просто шел и умирал и чтобы это не возмущало общество. Потому они нашли решение в материальном измерении. Чтобы мужчину мотивировали со всех сторон. Чтобы его мотивировала женщина. Мы видели много видео, на которых женщины рассказывают: "Отправила своего на "СВО", он там погиб, получила денежку и живу с другим любимым". Мы видели матерей, которые очень радовались, когда отправляли сыновей на "СВО" и получали "Ладу-Калину". То есть это совсем другой мир и совсем другая мотивация. Фактически – это откупное.

По поводу Украины, очевидно, что военная служба – это такая же работа. Ты должен за нее получать деньги. Финансовая мотивация учитывает и то, что во многих случаях человек не может находиться со своей семьей постоянно. Следовательно, это играет определенную социальную роль, ведь зарабатывание денег должно быть в любом случае. Но финансовая мотивация – не ключевая.

Однако в этом вопросе мы не можем ориентироваться на то, что говорит военнослужащий или человек, который им скоро станет, потому что в Украине мы понимаем суть этой войны иначе. Люди идут служить по идеологическим причинам, чтобы защитить свой дом, свою семью, чтобы избежать оккупации какой-то территории и всей Украины. Поэтому украинский военный должен быть наиболее обеспечен и не только со стороны государства, но и со стороны своего муниципалитета.

Он и его семья должны понимать, что о них позаботятся, что у них будут льготы на большинство вещей, необходимых для жизни, что ребенка в школе бесплатно накормят, что они, например, получат выгодный кредит на квартиру, который смогут без проблем выплатить и иметь свое жилье, что они смогут купить себе машину и на это также получить какую-нибудь льготу. То есть, это должна быть кооперация государства с местным муниципалитетом. Это нужно выводить на еще более высокий уровень, потому что военный – это человек, без которого ничего бы здесь не было, не было бы ни одного мирного города. Каждая семья военного должна понимать, что это оценено, она должна чувствовать себя в безопасности.

– Женщины в армии. По вашим оценкам, насколько велик этот ресурс? Можно ли за счет более широкого приобщения женщин к войску закрыть определенные кадровые вопросы?

– Абсолютно верно. Не то, чтобы женщины не чувствовали своей обязанности защищать государство. Вопрос в том, что их сдерживают некоторые социальные факторы, например, дети дома.

Женщины – это огромный неизученный человеческий ресурс, который можно привлечь, потому что они так же, как и мужчины, чувствуют, что это их. Мы видели невероятную историю о Наталье Грабарчук, которая сбила вражескую ракету. Еще перед началом полномасштабного вторжения в 2021 году женщина добровольно присоединилась к обороне государства. И ее мотивация очень показательна. На награждении она сказала: "За нами стоят наши дети, наши дома, мы должны их защищать".

Женщинам следует описывать лучшие условия, к которым они могут приобщиться. Это то, на что направлен наш проект, это то, что мы сейчас делаем по поводу рекрутинга – максимальное освещение информации о том, какие условия, где есть вакансии, где можно найти свое место. Например, для женщин с детьми есть штабные должности в воинских частях в каждом городе. Можно пойти на военную службу, подписать контракт и работать так же, как на обычной работе – утром на работу, а вечером с работы к детям плюс выходные.

То есть возможности есть, должности есть. Я знаю много военнослужащих-женщин, и на боевых должностях, и на небоевых и даже не хочу произносить фразу "ничем не хуже". Наши женщины организованы и подготовлены. Мы точно понимаем, что они могут сделать.