Кремль проигрывает эту войну, она будет постепенно переходить на территорию России: у Зеленского озвучили прогноз

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что несмотря на продолжение боевых действий страна-террорист Россия уже проиграла войну. По его словам, война будет постепенно переходить на территорию РФ, потому что это процесс исторического плана.

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Подоляк объяснил, что, когда одна страна начинает процесс вторжение и не одерживает победу, она теряет управляемость процессов. Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

В Офисе президента уверены, что Кремль теряет управляемость процессов, ведь как таковой силовой вертикали на практике в РФ не существует. Вместо этого в России появляется много альтернативных конфликтных центров.

"Посмотрите особенно последние отношения в треугольнике Пригожин-Кадыров-Шойгу. Есть отдельно легион "Свобода России", альтернативно заходящий на ряд территорий. Есть бесконечные неустановленные беспилотники, атакующие везде по российской территории. Это неотъемлемая составляющая проигранной войны", – объяснил Подоляк.

Также он добавил, что фактически или юридически война еще не проиграна, но Россия проиграет эту войну и, безотносительно Украины, на территории РФ будут идти процессы подрыва и активные столкновения. При этом Подоляк подчеркнул, что западные страны все еще живут в иллюзорном мире довоенного времени и надеются, что взаимоотношения с РФ будут такими же, как и до начала полномасштабного вторжения.

"Это невозможно. Безусловно, западные партнеры хотели иметь машину времени и периодически возвращаться к довоенному времени. Я это прекрасно понимаю, но мы живем со вчера через сегодня до завтра. Это объективный процесс. И в этом процессе довоенного времени больше не будет. Но они хотят жить там, потому что тогда были безумные российские деньги, достаточно эффективное соучастие в российских активах и так далее", – заявили в Офисе президента.

Более того, Подоляк заявил, что некоторые западные СМИ со ссылками якобы на "анонимные источники" начинают писать о том, что ни Украина, ни Россия не сможет одержать победу в этой войне. Советник главы ОП отметил, что Западу выгодно, чтобы Россия оставалась в концепции сдерживания и не развивалась как государство.

"Мы будем ее сдерживать за ваш счет, и таким образом, Россия не будет развиваться, не будут развиваться партнеры России, потому что будут постоянно санкции. Но это будет сделано за счет Украины. Они ясно говорят нам: мы понимаем вашу силу, но не очень верим, что вы можете выиграть. Это психологическое давление, не более того", – заявил Подоляк.

Напомним, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что во всех вражеских ракетах были обнаружены комплектующие западного производства. В ОП призвали союзников прикрыть очевидные лазейки в санкционных пакетах против страны-агрессора.

Ранее сообщалось, что в течение двух недель наступательных действий на Бердянском и Мелитопольском направлениях украинские военнослужащие освободили от оккупантов 8 населенных пунктов. В Минобороны подтвердили освобождение, в том числе, села Пятихатки в Запорожской области.

Президент Владимир Зеленский заявил о важных шагах для контрнаступления. Он отметил, что сейчас задача номер один – обеспечить военных всем необходимым для наступательных операций.

Как сообщал OBOZREVATEL, Силы обороны Украины на фронте проводят как наступательные, так и оборонные действия и имеют частичный успех. При том, что враг имеет авиационное и артиллерийское преимущество, ни одна из наших позиций не потеряна и враг не смог продвинуться.