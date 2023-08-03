Кремль собирает 'воздушную армию' против Украины, она будет разгромлена, – генерал

Российские оккупационные войска могли собрать "воздушную армию" для новой атаки на Украину – порядка 300 самолетов и 350 вертолетов, которые находятся "на старте". Но пустив их в ход, агрессор рискует потерпеть стратегическое поражение.

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Такое заявление в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL сделал руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005–2010 годах, генерал армии Николай Маломуж. "Их массовое задействование будет означать массовое уничтожение этой техники и огромные потери в стратегической перспективе", – подчеркнул он.

В этом контексте генерал напомнил о том, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину страна-оккупант понесла огромные потери в авиации. Уничтожено более 300 самолетов и более 300 вертолетов.

"Враг уже давно убедился в том, что мы эффективно сбиваем и самолеты, и вертолеты уже в прифронтовой полосе, где мы имеет зенитно-ракетные комплексы тактического уровня, которые контролируют 15-20 километров неба. Это частично комплексы, оставшиеся от Советского Союза, а также новые комплексы, поставленные Германией, США, Великобританией, Испанией и Францией", – пояснил Маломуж.

По его оценкам, потеря такого же количества самолетов и вертолетов в ходе новой операции "будет означать подрыв позиций российской стратегической авиации в целом".

"Поэтому я думаю, что противник будет задействовать такую авиацию избирательно, а не массово. Например, при попытках прорыва. Но системно двигаться по фронту им будет сложно, потому что, даже с учетом в целом недостаточности средств ПВО и ПРО, истребительной авиации, на фронте мы имеем во многих подразделениях ту технику, то вооружение и тех специалистов, которые сбивают эти самолеты и вертолеты непосредственно", – подытожил он.

Как писал OBOZREVATEL, в ОК "Юг" сообщили, что российские оккупационные войска могут готовиться к мощным атакам на Украину, для чего подтягивает стратегическую авиацию. Там также указали на признаки того, что Россия готовит новые ракетные атаки на южные регионы нашей страны.