Крым превращается в ловушку для оккупантов: эксперт объяснил, как враг теряет контроль над полуостровом

Временно оккупированный Крым постепенно теряет роль надежного тыла для российской армии из-за растущих проблем с логистикой и инфраструктурой. В случае дальнейшего ограничения путей снабжения российские войска могут столкнуться с дефицитом топлива, боеприпасов и ресурсов, необходимых для ведения боевых действий.

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Об этом заявил председатель правления Крымскотатарского ресурсного центра и член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев в комментарии на YouTube-канале.

Удары по крымской инфраструктуре

Последние удары по военным объектам и логистическим узлам создают все больше трудностей для перемещения российской техники и личного состава. Особенно это касается маршрутов через север Крыма, которые традиционно использовались для обеспечения оккупационной группировки.

Потеря стратегически важных путей

Даже альтернативные пути сообщения, которые россияне пытаются обустроить с помощью понтонных и насыпных переправ, не могут полностью компенсировать потерю основных транспортных артерий. Бариев считает, что в случае дальнейшего нарушения логистики Крым может превратиться в изолированную территорию для военных РФ.

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Энергетика

Отдельной проблемой остается энергетическая система полуострова. Ведь удары по газораспределительным объектам и критической инфраструктуре влияют на работу ключевых электростанций, обеспечивающих Крым электроэнергией. Эксперт отметил, что это создает риски не только для военных объектов, но и для гражданского населения.

Изоляция в результате ударов по железной дороге

Сложной остается и ситуация с транспортом. Бариев сообщил о перебоях в работе железнодорожного сообщения, из-за чего пассажиров приходилось перевозить на автобусах. В то же время поезда дальнего следования в настоящее время работают с ограничениями, что дополнительно затрудняет передвижение по территории полуострова.

Экономические последствия

Туристический сезон в Крыму фактически сорван, а значительная часть российских туристов уже отменила бронирование в санаториях и пансионатах. Это может нанести серьезный удар по местной экономике, которая в значительной степени зависит от туристической отрасли.

Социальные настроения на полуострове

Кроме того, среди жителей полуострова растет беспокойство по поводу возможных перебоев с водоснабжением и электроэнергией. Люди все чаще закупают продукты длительного хранения, опасаясь дальнейшего ухудшения ситуации.

Эскендер Бариев считает, что в случае полного прекращения поставок ситуация на полуострове станет критической.

"Сейчас Крым уже превратился в естественный котёл. Если логистика будет полностью перекрыта, то эти военные, численность которых наращивали на территории Крыма, окажутся в котле. И без топлива, без обеспечения электроэнергией они не смогут выполнять свои военные задачи", — заявил эксперт.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в оккупированном Крыму в ночь на 23 июняпрогремела серия мощных взрывов. В разных районах полуострова зафиксированы масштабные пожары, в частности на объектах энергетической и топливной инфраструктуры.

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