Крымская татарка Ление Умерова, вернувшаяся из плена России, впервые встретилась с братом: щемящее видео

Крымская татарка 26-летняя Ление Умерова, вернувшаяся 13 сентября в Украину в результате 56-го обмена пленными с РФ, впервые встретилась со своим братом Азизом. Девушка почти два года провела в российской неволе.

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О счастливой встрече рассказала постоянный представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева в Facebook вечером 13 сентября. Она также опубликовала трогательные кадры воссоединения Ление с братом.

"Мне удалось увидеть первую встречу Ление Умеровой и ее брата Азиза Умерова. Ление очень прекрасна, наша чудесная Боджек! Борчиня! И передавала привет всем", – написала Ташева.

Как известно, в декабре 2022 года Лению Умеровой нужно было ехать из Киева через Грузию в оккупированный Россией Крым, где остается ее отец, больной онкологией.

Силовики задержали девушку после пересечения грузино-российской границы за якобы нарушение правил режимной зоны. 5 мая 2023 года Лефортовский суд Москвы арестовал девушку по обвинению в шпионаже.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 сентября 2024 года Украина и РФ провели 56-й обмен пленными, в результате которого домой вернулись 49 украинцев.

Среди освобожденных из плена оказалась и Ление Умерова. Этот обмен стал особенно значимым, поскольку в результате удалось вернуть 23 женщин, что является самым большим количеством украинок, освобожденных за последнее время.

Днем 14 сентября стало известно о проведении нового, 57-го обмена пленными. Домой вернулись 103 украинских Героя, в том числе 23 бойца "Азова".

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