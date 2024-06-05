Крымские гауляйтеры будут налаживать 'сотрудничество' с Талибаном: в ЦНС раскрыли подробности

Российские оккупанты продолжают маргинализировать временно оккупированный украинский Крым. В настоящее время они планируют наладить "сотрудничество" с режимом Талибан в Афганистане: встреча крымских гауляйтеров и представителей террористического режима запланирована в рамках "международного экономического форума" в российском Санкт-Петербурге.

В частности, оккупанты намереваются через крымские "прокладки" отправлять в Афганистан украинское зерно и ждут афганских "инвестиций" в захваченный полуостров. Об этом рассказали в Центре национального сопротивления.

"Террористы всех стран объединятся в Санкт-Петербурге на международном экономическом форуме", который состоится 5-8 июня. На этом мероприятии дипломатического влияния РФ, призванном интегрировать агентуру Кремля в единое целое и прорвать экономическую изоляцию, запланирована встреча гауляйтеров временно оккупированного Крыма с боевиками из "Талибана", – отметили в Центре.

Оккупанты рассчитывают, что эта встреча поможет наладить "связи", которые можно будет использовать, в частности, для дальнейшего грабежа оккупированных территорий Украины.

"Ожидается подписание меморандума о сотрудничестве, в частности участие крымских прокладок для поставки украинской агропродукции в захваченный боевиками Афганистан. Также в РОА Крыма ожидают "туристов" и "инвестиции" из этой страны. Таким образом, вместо успешного развития полуострова, россияне продолжают его маргинализировать и делать военной базой, наполненной террористами", – резюмировали в ЦНС.

В Центре также в очередной раз обратились к находящимся под оккупацией украинцам, в частности, в Крыму, и в дальнейшем сообщать о местонахождении врага на полуострове и расположении его военной техники. Так они помогут "вернуть в Крым жизнь и развитие и отправить врага обратно в ад".

Напомним, ранее стало известно, что в России хотят исключить "Талибан" из перечня террористических организаций, куда он попал еще в 2003 году. Окончательное решение по этому поводу, говорят в Москве, остается за российским диктатором Владимиром Путиным.

Впрочем, пребывание "Талибана" в российском списке террористических организаций никак не мешает Кремлю сотрудничать с афганским режимом. В частности, делегации талибов принимали в Москве, также они приезжают на уже упомянутый "международный экономический форум".