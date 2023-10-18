Кто из мужчин имеет право на отсрочку от мобилизации во время военного положения в Украине: все категории

В Украине с 24 февраля 2022 года идет полномасштабная война и объявление военное положение и всеобщая мобилизация. Во время мобилизации мужчины в возрасте от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и могут быть призваны на фронт.

Однако есть некоторые категории лиц, которых не призовут на службу в армию даже во время военного положения. О том, кто из мужчин имеет право на отсрочку и как ее оформить, более подробно расскажет OBOZ.UA.

При мобилизации любому военнообязанному, подтвердившему обоснованные основания, предоставляется отсрочка от призыва. Решение о такой отсрочке принимается ТЦК и СП.

Категории лиц, имеющих право получить отсрочку при мобилизации, предусмотрены статьей 23 Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации.

Таким образом, отсрочку от службы во время мобилизации могут получить:

Работники, забронированные за государственными органами предприятиями, учреждениями, организациями

Лица с инвалидностью.

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Лица, временно непригодные к военной службе по состоянию здоровья (до 6 месяцев).

Лица, которые самостоятельно воспитывают детей.

Лица, ухаживающие за больными членами семьи.

Лица, содержащие детей-инвалидов, сирот или детей, лишенных родительской опеки.

Лица, имеющие жену, родителей или детей с инвалидностью.

Попечители лиц с инвалидностью или нетрудоспособных лиц.

Родители, имеющие несовершеннолетних детей, если один из супругов проходит военную службу.

Сотрудники военного управления и правоохранительных органов.

Студенты, аспиранты и докторанты, обучающиеся на дневной или дуальной форме обучения.

Научные и научно педагогические работники, работающие полный рабочий день.

Лица, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время участия в АТО (военнослужащие, добровольцы и т.п.).

Отметим, что в абзац 11 части 1 статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" 28 июня 2023 были внесены определенные изменения. Так, согласно нововведениям, для того чтобы получить отсрочку от мобилизации, лицам, имеющим супруга среди лиц с инвалидностью I или II группы, или одного из родителей или родителей жены (супруга) среди лиц с инвалидностью I или II группы, нужно доказать, что у них нет других трудоспособных лиц, которые, согласно закону, обязаны их содержать.

Как реализовать свое право на отсрочку во время мобилизации?

Если вы не подлежите призыву в соответствии с законом во время мобилизации, это еще не означает, что у вас автоматически есть право на отсрочку. Чтобы получить отсрочку от призыва во время мобилизации, вам необходимо подать заявление об отсрочке и прикрепить к нему документы, подтверждающие, что вы не подлежите призыву.

Это заявление следует подать в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (военкомата) по месту вашего военного учета или призыва. Вы можете подать заявление об отсрочке, получая повестку или когда вам нужно получить отметку в военно-учетных документах для выезда за границу.

Важно помнить, что получить отсрочку от призыва на основании статьи 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" можно только до момента включения в личный состав воинской части. После зачисления в личный состав вы упускаете возможность подать заявление об отсрочке, даже если у вас есть на это основания.

Также важно отметить, что для получения отсрочки от мобилизации в период военного положения необходимо лично явиться в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки подать заявление об отсрочке от мобилизации и пройти все обязательные мобилизационные процедуры. Это означает, что вам придется обновить военно-учетные данные и пройти медицинское обследование для определения пригодности. Только после успешного завершения этих процедур и подачи надлежащих документов можно получить отсрочку от призыва.

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