Насколько реально тайное вручение повесток и угроза блокирования банковских карт: разъяснение юриста

В Украине заработал Единый электронный реестр военнообязанных, в котором собраны персональные данные из нескольких баз данных государственных ведомств. Это вызвало опасения по поводу тайного вручения повесток и угрозы блокирования банковских карт ухилянтам.

Теоретически такое возможно, но при узаконении электронных вызовов в военкомат. Такое мнение озвучил адвокат Андрей Межирицкий.

"Теоретически такое возможно в том случае, если электронные повестки будут введены в законодательную плоскость", – отметил он.

Это означает, как объяснил юрист, что в случае неявки по электронной повестке в ТЦК, военнообязанный будет нести административную ответственность так же, как если бы он получил ее из рук в руки от уполномоченного сотрудника. Действующее законодательство в случае такого административного нарушения предусматривает ответственность посредством наложения штрафа.

"Сведения передаются в исполнительную службу. Далее, в случае его неуплаты, для нарушителя наступают последствия (ограничение ряда прав. – Ред.)" – добавил Межирицкий.

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Как писал OBOZ.UA:

– Украинское законодательство предусматривает вручение повесток исключительно в бумажном виде, поэтому введение электронных повесток требует правок в законах.

– Ранее Михаил Федоров сообщал, что электронный закрытый реестр военнообязанных наполнен на 90% и уже функционирует. 6 сентября новый глава МО Украины Рустем Умеров назвал запуск единого реестра призывников одной из основных задач в новой должности.

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