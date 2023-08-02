Кто может получить бронь от мобилизации в Украине в августе: список категорий

Из-за полномасштабного вторжения России в Украине продолжается военное положение и мобилизация, поэтому мужчины призывного возраста, не имеющие оснований для отсрочки, могут быть мобилизованы. В то же время мужчины, работающие на предприятиях, имеющих статус критически важных, могут получить бронь от мобилизации.

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Так, недавно правительство расширило перечень отраслей, в которых работники могут быть забронированы от мобилизации. Кроме того, были определены четкие сроки для рассмотрения обращений по определению предприятий критически важными для государства. Как изменилась процедура бронирования и какие категории мужчин смогут получить бронь от мобилизации, расскажет Obozrevatel.

В соответствии с решением правительства о бронировании военнообязанных на период мобилизации, обращение предприятий для определения их критически важными должно быть рассмотрено государственными органами в срок до 10 рабочих дней с момента получения.

Для того, чтобы предприятия были признаны критически важными, то есть имели право на бронирование своих сотрудников, они должны соответствовать по меньшей мере трем из семи критериев, определенных правительством.

В перечень этих критериев входит:

Отсутствие задолженности по уплате единого социального взноса (ЕСВ).

Важность для отрасли национальной экономики или удовлетворения потребностей территориальной громады.

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Сумма поступлений в иностранной валюте, не считая кредитов и займов, должна превышать €32 млн.

При этом предприятия, учреждения и организации отдельных отраслей и сфер, например предприятия топливно-энергетического комплекса, должны соответствовать двум или более критериям для получения статуса критически важных.

Также принятые правительством изменения предполагают, что сумма единого взноса на социальное страхование (ЕСВ) теперь будет учитываться для определения предприятий критически важными. Указанный критерий предусматривает уплату предприятием в течение отчетного налогового года налогов, сборов, платежей (кроме таможенных платежей) на сумму более 1,5 млн евро.

Правительство обязалось применять одинаковый подход к определению количества военнообязанных, которые должны быть забронированы и работают в органах местного самоуправления и государственных органах.

Военнообязанные мужчины подлежат бронированию в следующих случаях:

Работают в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, если это необходимо для этих органов в особый период.

Работают на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи (заказы), если это необходимо для выполнения мобилизационных задач (заказов).

Работают на предприятиях, в учреждениях и организациях, производящих и предоставляющих товары оборонного назначения для Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период.

Работают на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики в особый период.

Ранее сообщалось, кому из украинцев вручат повестки в августе, а кто может получить отсрочку от мобилизации. Так, в августе украинцев ждут изменения в процессе мобилизации. В частности, теперь солдаты срочной службы смогут добровольно мобилизоваться в ряды Вооруженных сил Украины.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал, кто может получить отсрочку от мобилизации в Украине по состоянию здоровья и сколько она будет действовать.