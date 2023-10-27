Кто может получить отсрочку от мобилизации в ноябре: разъяснение

В Украине продолжается действие военного положения и всеобщая мобилизация, в рамках которой продолжается пополнение рядов Вооруженных сил Украины новыми военнослужащими по всей территории страны. Мобилизовать могут военнообязанных мужчин от 18 до 60 лет, однако часть из них имеет право на отсрочку.

Ее украинцам предоставляют по состоянию здоровья, из-за профессиональной деятельности, бронирования, по семейным обстоятельствам, для получения образования и для занятия наукой и преподаванием. OBOZ.UA рассказывает, кто не будет подлежать призыву в ноябре.

Так, в армию по семейным обстоятельствам не будут призывать:

– женщин и мужчин, которые содержат трех и более детей младше 18 лет;

– женщин и мужчин, которые самостоятельно воспитывают ребенка младше 18 лет;

– родителей, опекунов, попечителей, воспитывающих ребенка с инвалидностью возрастом до 18 лет;

– женщин и мужчин, опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей, воспитывающих ребенка, страдающего тяжелыми болезнями;

– женщин и мужчин, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

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– усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, возрастом до 18 лет;

– лиц, которые должны ухаживать за больной супругой (супругом), ребенком, а также родителями своими или супруги (супруга), нуждающимися в постоянном уходе;

– лиц, имеющих супругу (супруга) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей супруги (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы при условии, что такие лица с инвалидностью не имеют других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать;

– опекунов лица с инвалидностью, признанной судом недееспособным, а также лиц, занятых постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы, лиц, занятых постоянным уходом за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, которое по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждается в постоянном уходе – в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход;

– женщин и мужчин, имеющих несовершеннолетнего ребенка (детей) и супруга (супругу), проходящего военную службу;

– женщин и мужчин, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции.

– женщин и мужчин, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время отпора и сдерживания вооруженной агрессии России.

Стоит отметить, что сейчас в Верховной Раде рассматривают сразу несколько законопроектов, одни из которых предлагают увеличить количество подлежащих отсрочке от мобилизации, а другие – уменьшить.

Ранее OBOZ.UA писал, кто из мужчин имеет право на отсрочку от мобилизации во время военного положения в Украине. Все категории вы найдете по ссылке.

Также мы рассказывали, кто может получить отсрочку от мобилизации по состоянию здоровья.

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